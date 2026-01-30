Minnesota Wilds storsatsning skakar om hela NHL – och sätter oväntat fokus på en svensk. Efter värvningen av Quinn Hughes växer spekulationerna kring om Jesper Wallstedt kan bli nästa pusselbit i Bill Guerins aggressiva bygge. Anthony Di Marco tittar på klubbarna som kan ha intresse av att värva Wallstedt.

Jesper Wallstedts framtid i Minnesota Wild är osäker efter senaste veckans rykte. Foto: Kevin Ng-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Minnesota Wild har markerat att man är redo att mäta sig med ligans bästa efter värvningen av backstjärnan Quinn Hughes i en riktig blockbuster-affär. I NHL:s tuffaste division, Central Division, rustar GM Bill Guerin upp för vad som tydligt ser ut som ett kapprustningsscenario där Wild går ”all in” de kommande säsongerna.

Guerin betalade ett mycket högt pris i tillgångar för att få loss Hughes och är enligt samstämmiga uppgifter fortsatt ute efter att förstärka truppen ytterligare. De senaste dagarna har framtiden för målvakten Jesper Wallstedt hamnat under lupp, efter flera rapporter om att 2021 års förstaval kan vara tillgänglig i rätt affär. Jag kontaktade en källa med insyn i Minnesota för att höra om situationen – föga förvånande valde källan att inte kommentera, men utan att uttryckligen dementera att Wallstedt kan vara till salu.

Ser man sig omkring i NHL: vilka lag är bäst positionerade för att försöka värva Wallstedt? Med hänsyn till potentiell motprestation, organisatoriska tillgångar och interna behov är här några av de klubbar som skulle kunna ta de största svängarna.

Hedersomnämnanden

Florida Panthers och Philadelphia Flyers är två lag som med all säkerhet skulle visa intresse för Wallstedt, men det är troligen affärer som passar bättre att diskutera under sommaren.

Panthers behöver en långsiktig plan bakom Sergej Bobrovskij, som blir unrestricted free agent i sommar och fyller 38 innan nästa säsong. När det gäller motprestation är centern Anton Lundell exakt den typ av spelare Wild letar efter: en ung (24 år) center med tydlig kostnadskontroll (5 miljoner dollar i cap hit till 2030). Med tanke på osäkerheten kring Aleksander Barkovs eventuella återkomst den här säsongen är detta dock – potentiellt – en affär som Panthers först skulle överväga i sommar.

Flyers är i desperat behov av långsiktig stabilitet på målvaktssidan, och Wallstedt skulle kunna ge just det. De har haft ögonen på honom länge; han diskuterades som möjlig motprestation i en affär kring Cutter Gauthier redan för två år sedan. Det är välkänt att Wild sedan en tid tillbaka haft intresse för flera av Flyers forwards, och magkänslan säger att Tyson Foerster skulle vara ett primärt mål – även om han är skadad resten av säsongen.

Båda lagen är rimliga alternativ, men det är svårt att se att en affär blir av före sommaren.

3. New Jersey Devils

Detta skulle utan tvekan vara ett stort drag av New Jersey Devils GM Tom Fitzgerald. Men med tanke på Jacob Markströms svaga säsong och att talangen Michail Jegorov ligger flera år bort – är det något att överväga?

Ur Wilds perspektiv är Dawson Mercer en spelartyp som mycket väl kan ligga på Guerins radar. Även om han är mer ytterforward än center visade Mercer under säsongen 2022/23 att han har kapacitet för över 50 poäng. Skulle ett miljöombyte kunna få honom tillbaka till den nivån?

Om vi tillåter oss att bli riktigt spekulativa: skulle Jack Hughes kunna vara aktuell för Devils? Det skulle självklart kräva betydligt mer än bara Wallstedt från Wilds sida, för att inte tala om vilka konsekvenser det skulle få för Devils långsiktiga riktning. Men vilken historia det hade varit om Jack och Quinn Hughes delade på det geografiska avståndet och hamnade tillsammans i Mellanvästern?

Wild satsar fullt ut, så det skulle inte förvåna om Guerin var villig att ta en sådan chansning. När det gäller Fitzgerald är jag däremot mer tveksam.

Kan det bli en återförening mellan bröderna Quinn och Jack Hughes i Minnesota snarare än New Jersey? Foto: John Jones-Imagn Images

2. St. Louis Blues

Med placering i botten av Central Division är St. Louis Blues öppna för affärer – men deras prislappar är höga. Av de tillgängliga spelarna är ingen mer lockande (eller dyr) än Robert Thomas, vald som nummer 20 i draften 2017. Som jag skrev förra veckan är Thomas tillgänglig, men till ett mycket högt pris. Skulle en målvakt vald i första rundan kunna vara en startpunkt för diskussioner?

Thomas bockar av alla Wilds krav – åldersmässigt, spelstilsmässigt, kontraktsmässigt och positionsmässigt. Med kontrakt till 2031 och ett cap hit på 8,125 miljoner dollar (som Wild enligt uppgift ser som mycket rimligt) skulle han lösa förstacenterrollen för Guerin i minst fem år framåt. Med Kirill Kaprizovs nya kontrakt på 17 miljoner dollar per säsong som träder i kraft nästa år, samt en potentiell Hughes-förlängning 2027, vore kostnadskontrollen på en given förstacenter som Thomas mycket värdefull.

För Blues skulle affären innebära att man äntligen kan vända blad från Jordan Binnington och slippa lägga alla ägg i Joel Hofers korg. Thomas har dock ett no-trade-skydd, och frågan är om GM Doug Armstrong vill genomföra en så massiv affär inom divisionen. På pappret finns ändå logik för båda parter.

Robert Thomas skulle vara en perfekt förstacenter för Minnesota. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

1. Ottawa Senators

Den bittra ironin är att Filip Gustavsson – numera förstakeeper i Wild – en gång tillhörde Ottawa Senators efter Derick Brassard-affären med Pittsburgh Penguins 2018. Tidigare GM Pierre Dorion gjorde då det stora misstaget att skeppa iväg en ung Gustavsson för att ta in veteranen Cam Talbot. Sedan dess har Senators letat efter stabilitet mellan stolparna.

Ser man runt i ligan finns det knappast något lag som är i större behov av en ung och stabil målvakt än Senators. De har spelat genuint bra hockey den här säsongen – de är trea i expected goals-procent enligt moneypuck.com – men har gång på gång sänkts av undermåligt målvaktsspel. Med laget nu tio poäng från slutspel måste GM Steve Staios veta vad som krävs inför nästa säsong.

Senators har tre spelare som skulle kunna vara intressanta för Wild: Dylan Cozens, Ridly Greig och Shane Pinto. Samtliga skulle vara rimliga startpunkter i en affär kring Wallstedt. Jag tror dessutom att Wild hade intresse för Cozens redan under hans tid i Buffalo Sabres. Greig har främst spelat ytterforward i NHL, men både en scout i ligan och en källa inom Senators menar att 2020 års förstaval fortfarande kan bli en center på NHL-nivå. Pinto har till största delen varit fast som tredjecenter, men har visat glimtar av att kunna leverera mer i en större roll.

Wild behöver en ung center – något Senators har gott om – medan Ottawa desperat saknar en ung målvakt som matchar deras skicklighet på utespelarsidan. Det framstår som en perfekt match, med en tydlig ironisk underton efter Dorions missräkning 2022.