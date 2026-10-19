Får förlängt – med ett år kvar på kontraktet

Travis Green blir kvar i Ottawa Senators många år framöver. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Ottawa Senators meddelar på måndagen att klubben har kommit överens med huvudtränaren Travis Green om en kontraktsförlängning över säsongen 2030/31. Detta trots att han hade ytterligare ett år kvar på sitt avtal med klubben.

55-årige Green är inne på sin tredje säsong bakom Senators bänk. Inför måndagen hade han ett facit på 95 segrar, 60 förluster och 18 övertidsförluster, vilket motsvarar en poängprocent på 60,1.

Under Greens ledning har Ottawa nått Stanley Cup-slutspelet två säsonger i rad. Det är första gången sedan 2017 som Senators har lyckats ta sig till slutspel två år i följd.

– När jag för två år sedan letade efter en huvudtränare stod det klart för mig att Travis hade de egenskaper som krävdes för att föra vårt lag framåt, säger general managern Steve Staios i ett pressmeddelande.

– Jag har sett honom implementera spelsystem och strukturer som har stärkt min övertygelse om hans förmåga som tränare. Vi delar samma vision och filosofi och är övertygade om att vi kan fortsätta bygga vidare på vårt lag, fortsätter Staios.

Travis Green spelade 970 NHL-matcher som spelare

Green, som kommer från Castlegar i den kanadensiska provinsen British Columbia, har nio säsongers erfarenhet som huvudtränare i NHL.

Han tillbringade fyra och ett halvt år som tränare för Vancouver Canucks mellan säsongerna 2017/18 och 2021/22. Under hans ledning gick Vancouver till slutspel 2020. Green hade även en kort sejour som tränare för New Jersey Devils under säsongen 2023/24.

Som spelare tillbringade Green 14 säsonger i NHL. På 970 grundseriematcher för New York Islanders, Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Toronto Maple Leafs och Boston Bruins noterades han för 193 mål och 262 assist, totalt 455 poäng, samt 764 utvisningsminuter.

Han var en del av Toronto Maple Leafs lag som nådde Eastern Conference-finalen 2002. Green producerade då nio poäng, fördelat på tre mål och sex assist, på 20 slutspelsmatcher.

I Ottawa Senators finns svenskarna Linus Ullmark, Samuel Ersson, William Eklund, André Burakovsky och Fabian Zetterlund.