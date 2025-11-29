SALO: Här är målvakterna Hallam borde satsa på i OS

Tommy Salo gjorde tre OS för Sverige – och vann guld i Lillehammer 1994. För hockeysverige.se:s räkning tar han här en titt på målvakterna som gör upp om förstaspaden för Tre Kronor – och utser sin favorit.

Tommy Salo utser de målvakter han tycker ska ta en plats i det svenska OS-laget. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

OS närmar sig med stormsteg och intresset kring vilket lag Sam Hallam kommer ta med sig till Milano ökar vecka för vecka.



Tommy Salo är en av våra mest framgångsrika målvakter. Han spelade inte mindre än tre OS. Lägg därtill åtta VM-turneringar och två World Cup. I en gästkrönika ger han här sin syn på vad som är det speciella med att spela ett OS och vilka målvakter han vill se i Milano 2026.



Det blev tre OS där såklart guldet i Lillehammer sticker ut. Hela turneringen och framgångarna där kommer jag återkomma till en annan gång. Även om mina två andra OS-turneringar. Det många minns från guldet i Lillehammer är annars Peter Forsbergs straff och min räddning på Paul Kariyas straff.

Men ni ska veta vilken panik jag hade efter att jag rest mig upp, jublat och då såg att hela laget kom stormande mot mig.

Jag hamnade underst i en hög med 20 hockeykillar som utan alla skydd vägde mellan 80 och 100 kilo. Nu hade killarna dessutom 10-15 kilo skydd på sig. Då fick jag faktiskt panik. Det var ingen skön känsla att ligga där underst i högen. Jag skrek att de skulle flytta på sig, men det var nog ingen som hörde eftersom alla bara skrek av lycka. Det blev en lång halvminut. Idag är det såklart ett minne jag skrattat åt när turneringen kommer på tal.

Vad är viktigt om man ska göra en bra OS-turnering som målvakt?

Det är en kort turnering så det handlar om att verkligen toppa sin form då det verkligen gäller. I en sådan här turnering är det alltid med en del dåliga lag, men framför allt många bra lag. Och mot de bättre lagen ska såklart den tilltänkta förstamålvakten stå – men det gäller också för honom att få komma in i allt. Få känna på ett par matcher eftersom det är en speciell turnering. Alla de bästa är med, vilket inte är så vanligt, men också att det händer mycket runt omkring. Ishockeyn är bara en av många idrotter som pågår samtidigt under ett OS. Att då låta förstamålvakten få fokusera på det han ska göra är då såklart väldigt viktigt. Trots allt är det ändå kvartsfinal, semifinal och final som gäller i en sådan här kort turnering.

Jesper Wallstedt har firat en hel del i NHL sista tiden. Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Fem målvakter slåss om tre OS-platser

Vilka vill då jag se blir våra tre målvakter under OS-turneringen i Milano?

Jag tycker det är intressant att se vilka som kommer med. Det är trots allt tio svenska målvakter som har spelat i NHL den här säsongen, men givetvis är inte alla aktuella för att åka med till Milano.

Den målvakt som är hetast just nu är Jesper Wallstedt i Minnesota. Honom har jag följt under en längre tid. Han kommer från Västerås, en förening som jag själv såklart följt lite extra genom åren efter mina tid i klubben. Han har fått en fin utveckling under sin tid i NHL och verkligen gjort det bra den här säsongen. Samtidigt är det lite intressant att han och Filip Gustavsson spelar i samma lag och, i skrivande stund, har bäst statistik av våra svenska målvakter.

Kollar vi sedan på Jacob Markström i New Jersey har han 3,75 insläppta mål i snitt per match och 87,1 i räddningsprocent. Efter att ha vunnit någon match mot slutet har statistiken blivit lite bättre. Samtidigt har han också varit lite småskadad. Det som talar för honom är att han har mycket erfarenhet.

Sedan har vi Linus Ullmark som spelar för Ottawa. Han står inte direkt i det bästa laget i ligan utan ett lag som befinner sig i mittskiktet. Det är lite lurigt med Ullmark att veta vilken nivå han egentligen står på. 2,95 insläppta mål och 87,7 i räddningsprocent är inga toppsiffror.

Samuel Ersson i Philadelphia var med både i 4 Nations och i VM sist, men han är nu andramålvakt bakom tjeckiske VM-målvakten Dan Vladař. Ersson, som också varit lite skadad, har släppt 3,13 i snitt per match och har en räddningsprocent på 85,5. Han har ändå gjort det bra tidigare i landslaget, vilket gör att man inte kan räkna ut honom.



Men det är främst de här fem målvakterna jag tror kommer vara med och slåss om OS-biljetterna.

Linus Ullmark har blandat och gett i NHL under första månaderna av säsongen. Foto: Kirby Lee-Imagn Images

Svårt att se att både Wallstedt och Gustavsson kommer med

Anton Forsberg i Los Angeles då? Han har varit helt okej och har 2,94 i insläppta mål per match. 88.8 i räddningsprocent. Men jag tror faktiskt inte att han är så nära en plats i OS ändå.

Vi har även ett par andra målvakter som känns avlägsna i dagsläget. Arvid Söderblom i Chicago han också rätt blek statistik och är inte heller förstamålvakt i sitt lag. Likadant är det med Jonas Johansson i Tampa Bay. Han har ändå vunnit fyra och förlorat två, men jag tror absolut inte man ser honom som en målvakt för OS. Dennis Hildeby i Toronto och Carl Lindblom i Vegas har också fått matcher för sina lag under inledningen av säsongen, men de tillhör det yngre gardet och lär inte vara aktuella.

Jag svårt att se att man skulle köra Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson från samma lag som etta och tvåa. Trots då att båda har fina siffror och inlett säsongen bra. Jag tror att man till slut kommer välja att gå med Markström som förstamålvakt. Sedan är frågan om det kommer bli Linus Ullmark eller Filip Gustavsson som tvåa. Det beror såklart också på när Sam Hallam tar ut det här laget, hur målvakterna går vid tidpunkten och i vilken form de är i.

Mitt tips är att Jacob Markström blir etta och Linus Ullmark tvåa.

Vem som blir trea blir intressant. Vågar man gå med Jesper Wallstedt eller inte? Jag skulle tycka att det är intressant att testa det.

Just nu kan jag inte heller se att våra målvakter hittat sin riktiga toppform ännu. Det är för dålig statistik över lag. Där är det bara Jesper Wallstedt som sticker ut i positiv bemärkelse.

Vi har bra målvakter i SHL också. Lasse Johansson har varit en av de bättre i SHL liksom Arvid Holm i Rögle och Magnus Hellberg i Djurgården. Det är bara de tre jag möjligen skulle kunna se vara med och slåss om en biljett, men nej, jag tror inte att det blir någon målvakt från SHL. Det blir tre målvakter från NHL.