Hjälten slutar: ”Att faktiskt säga orden högt…”

2018 var han med och säkrade Stanley Cup-vinsten med Washington Capitals.

Nu, sju år senare, meddelar T.J. Oshie att han valt att avsluta sin spelarkarriär.

– Att faktiskt säga orden högt på podiet… det var känslosamt, säger Oshie.

T.J. 2024 och 2018. Foto: Bildbyrån (montage).

T.J. Oshie har lagt skridskorna på hyllan för gott.



Sju år efter att forwarden och hans lagkamrater firade Stanley Cup-segern genom att bada i fontänen vid Washington Harbour, återvände Oshie till platsen, under måndagen, för att gå ut med nyheten om spelarkarriären. Washington Capitals-presidenten Brian MacLellan, GM Chris Patrick, coachen Spencer Carbery – OCH lagkamraterna Nicklas Bäckström och John Carlson var på plats för att stötta 38-åringen.



– Mitt enda bidrag till det här var den här dagen och den här platsen. Jag kan inte tacka Caps-familen nog. Ännu ett förstklassigt drag av dem att ha min pensionering här och bjuda ut alla människor. Det gjorde verkligen den här dagen speciell, säger Oshie själv.



Amerikanen hann med 1010-grundseriematcher i NHL, varav 567 kom i just Washington, men den senaste kom för ett drygt år sedan.

Missade hela 2024/25-säsongen

En ryggskada har plågat T.J. Oshie under slutet av karriären och därmed har han varit uppskriven på listan över långtidsskadade under 2024/25. Den gångna säsongen var även det sista året på kontraktet, vilket gjorde tidpunkten för detta besked ganska väntat.



Sista matchen i karriären blev därmed fjärde raka förlusten mot New York Rangers i Stanley Cup-slutspelet 2024.



– Jag var helt förberedd på att det kunde bli min sista match. Jag fick bilder tagna när jag tog av mig skridskorna för att bevisa det. Jag hade ärligt talat inte tänkt så mycket på slutet, förutom det ögonblicket. Även innan dess, medveten om hur tufft det var för hela laget med mig, vad jag gick igenom, att faktiskt säga orden högt på podiet med min familj framför mig och Caps-organisationen, mina lagkamrater, alla mina nära vänner, det var känslosamt, säger Oshie.



T.J. Oshie valdes som 24:e spelare i NHL-draften 2005 och spelade sedan 443 matcher med St. Louis Blues. 2015 kom sedan flytten till Washington Capitals, där Oshie stannade till slutet av karriären.

