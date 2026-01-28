TV: Här hamnar svensken i slagsmål – med busen

Timothy Liljegren mot Evander Kane. De båda rykte ihop och kastade handskarna i nattens match mellan San José Sharks och Vancouver Canucks, som slutade 5-2.

Evander Kane och Timothy Liljegren rök ihop i natt.

Foto: Bob Frid-Imagn Images.

Vancouver fortsätter att gå extremt tungt i NHL. I nattens match hamnade man i ett 1-3-underläge redan efter fem minuter. Det trots att Tom Willander var den som öppnade målskyttet och gav dem en ledning redan efter en minut.

Macklin Celebrini, Adam Gaudette och Tyler Toffoli gjorde sedan tre mål inom loppet av fyra minuter för att förstöra kvällen innan den hade börjat.

I den andra perioden klev sedan Will Smith fram i powerplay och skickade in 4-1-målet. I slutet av perioden svall känslorna sedan över. Efter en situation framför Sharks-målet hamnade Timothy Liljegren och Evander Kane i en het dispyt. Det slutade med att de båda kastade handskarna och gick en kortare fajt mot varandra.

Timothy Liljegren och Evander Kane fick utvisning

Duon fick fem minuter var för fighting samtidigt som Kane även fick en extra tvåa för roughing. Sju sekunder senare tog sedan Marcus Pettersson en till utvisning på Vancouver för hög klubba.

San José fick sedan inleda den tredje perioden med ett fem-mot-tre-spel och det tog då bara 28 sekunder innan John Klingberg skickade in 5-1, hans andra poäng i matchen.

Elias Pettersson, som även hade en assist på Tom Willanders mål, spelade sedan fram Filip Hronek till en 5-2-reducering. Ett mål som blev matchens sista.