Tim Erixon har avslutat sin hockeykarriär.

Nu är 35-åringen klar för ett nytt jobb – som NHL-scout för Vegas Golden Knights.

– Det känns som ett bra steg, säger Erixon till Sundsvalls Tidning.

Tim Erixon får jobb i Vegas Golden Knights efter att ha avslutat karriären med Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Den gångna säsongen spelade inte Tim Erixon alls för Timrå och säsongen innan dess kom han endast till spel i sex matcher. Efter att ha missat nästan två hela säsonger på grund av skador, både ryggproblem samt en fraktur i foten, meddelade Erixon i mars att han avslutar sin hockeykarriär.

Nu har 35-åringen däremot gjort klart med ett nytt jobb. Han kliver nämligen in som scout för NHL-klubben Vegas Golden Knights.

– Det känns roligt att få vara kvar inom hockeyn framför allt, och kul att få testa på det här direkt. Det känns som ett bra steg, säger Erixon till Sundsvalls Tidning.

Tim Erixon om nya jobbet i Vegas Golden Knights: ”Otroligt proffsigt”

Tim Erixon är född i USA då hans pappa Jan ”X-et” Erixon spelade tio säsonger för New York Rangers i NHL. Själv tillbringade han också åtta säsonger i Nordamerika, även om det mestadels blev spel i farmarligan AHL. Han kom däremot att göra 93 NHL-matcher för New York Rangers, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks och Toronto Maple Leafs.

Nu ser han fram emot att få jobba i en av NHL:s största och mest framgångsrika klubbar de senaste åren.

– Det har känts otroligt proffsigt, uppstyrt och väldigt lätt att ha att göra med. Allt har varit top notch från alla som jag har pratat med. Det är otroligt välstyrt med bra tankar och idéer med allt. Det har känts intressant hela vägen och varit svårt att säga nej.

Tim Erixon hoppas också att hans spelförståelse som spelare kommer att bli nyttigt i rollen som scout.

– Jag brukar lite skämtsamt säga att när hockeyn blev snabb, så har den gått ifrån mina styrkor lite mer med skridskoåkningen. Jag har levt på att tänka hockey, så jag hoppas att jag har ett hyfsat hockeyöga. Det hoppas jag ska kunna vara hjälpsamt även där – och det tror jag också, säger Erixon till ST.

Tim Erixon gjorde 379 SHL-matcher i sin karriär där han spelade för Skellefteå, Växjö och Timrå. 2021 vann han SM-guld med Växjö och på meritlistan har Erixon också ett VM-silver (2011) och VM-brons (2014) med Tre Kronor. Han spelade också tre JVM för Sverige och tog ett silver (2009) och ett brons (2010).

Source: Tim Erixon @ Elite Prospects