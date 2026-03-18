På två år har Tim Erixon endast kunnat göra sex matcher för Timrå. Nu har det blivit dags att sätta punkt för den 20 år långa karriären.

– Jag kan inte måla upp ett sämre slut, det kan jag inte, säger 35-åringen och bekräftar det hela för Sundsvalls Tidning.

Tim Erixon meddelar att hockeykarriären är över. Foto: Bildbyrån (montage)

Det var under hösten 2023 som saker och ting började gå ordentligt utför för Tim Erixon. En bruten fot följdes först av en återkomsten, men strax efter backens comeback drabbades han av en fraktur i fotknölen. Erixon beslöt sig för att spela klart säsongen, men därifrån kom han aldrig riktigt tillbaka.

Med ett utgående kontrakt i Timrå och endast sex matcher på två år bekräftar nu 35-åringen att karriären är över.

– Jag spelade trasig nästan en hel säsong för att hjälpa till. Men istället blev det att man inte kunde vara med alls i två år, säger han till Sundsvalls Tidning och fortsätter.

– Jag försöker se glaset halvfullt, jag fick en lång karriär i all fall. När jag var 16 år fick jag höra att min rygg inte skulle hålla för hockey. Det var jag orolig för i några år. Sen slutade man tänka på det, man mörkade det lite när det var dags för draften, så det är inget jag har pratat om.

Svaret om framtiden: ”Hoppas på mirakel”

Det är även ryggproblemen som fortsatt att spöka medan foten återhämtat sig. Vilket Erixon tidigare berättat om.

– Det största problemet är att benet domnar av på grund av ryggen, sade han inför 2025/26-säsongen i ST.

Under tisdagen gick även Timrå ut och bekräftade att man gått skilda vägar med backen.

– Jag har väl inget spikat. Jag kommer nog att träna i sommar, och hoppas på något mirakel, säger Erixon om framtiden i sin senaste intervju.

Den tidigare stortalangen, som valdes i första rundan av NHL-draften 2009, menar samtidigt att han är öppen för att fortsätta jobba inom hockeyn.

Utöver 444 matcher i SHL, och ett SM-guld med Växjö 2021, tackar Erixon för sig med 93 framträdanden i NHL, 350 i AHL. Han hann dessutom med tre JVM och två VM, med båda silver och brons som resultat.

Source: Tim Erixon @ Elite Prospects