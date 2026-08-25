Tar Carlsson i försvar: "Han förtjänar det"

Leo Carlsson.

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Leo Carlssons nya jätteavtal med Anaheim Ducks har varit en av sommarens stora snackisar i NHL . Det nya kontraktet, som är värt totalt 90 miljoner dollar över fem säsonger, har samtidigt satt Ducks i en jobbig sits i förhandlingarna med genombrottsmannen Cutter Gauthier . Tidigare i veckan riktade legendaren Teemu Selänne kritik mot jättekontraktet och menade att det inte alls hjälpte laget.

Nu tas Carlsson i försvar av lagkamraten Lukas Dostal.

– Jag tycker inte att det finns något dåligt med det. Det är affärer, det är sådant som händer i NHL. Pengarna behöver hamna någonstans och jag är bara glad att Leo fick som han ville. Jag tycker att han förtjänar det och jag är så glad att han kommer att stanna i Anaheim eftersom han är en fantastisk spelare, säger Dostal till The Athletic .

"Uppskattar verkligen att spelarna får vad de förtjänar"

Till följd av Carlssons nya kontrakt har Connor Bedard därefter skrivit ett avtal värt 15 miljoner dollar per säsong, innan Macklin Celebrini i slutet av juli förlängde sitt avtal med San Jose där den nya lönetaksträffen ligger på 18,8 miljoner dollar.

– Det är så det borde vara, säger spelarfacket NHLPA:s vd Marty Walsh till The Athletic.

– När lönetaket introducerades (2005) så satte man ett tak på lönerna. Det finns forfarande ett tak, men att då spelarna ska nyttja sina rättigheter? Det borde man. Tidigare har man inte det. Jag kan uppskatta att en spelare ger en "hometown discount" till ett lag, men jag uppskattar verkligen att spelarna får vad de förtjänar.

Nio miljoner dollar under lönetaket

Ducks har i skrivande stund kvar strax över nio miljoner dollar i lönetaksträff, enligt Puckpedia, vilket sannolikt inte kommer att räcka för att säkra Cutter Gauthiers nya avtal. Enligt initierade Paul Shaheen har Gauthier redan nobbat ett fyraårsavtal värt 13 miljoner dollar per säsong.

Leo Carlsson noterades för 67 poäng (29+38) på 70 matcher förra säsongen, medan Gauther dundrade in 41 mål och totalt 69 poäng på 76 matcher för Ducks.