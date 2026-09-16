Talangen lånas ut till allsvenskan – hela säsongen

Oscar Holmertz spelar med BIK Karlskoga den här säsongen. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

En spännande talang får chansen att spela i Hockeyallsvenskan hela säsongen.

Den Ottawa Senators-draftade forwarden Oscar Holmertz från Linköping HC blir kvar i BIK Karlskoga efter att ha visat upp sig i två träningsmatcher.

– Holmertz har visat att han kan tillföra vårt lag och vi har gillat det vi sett. Att vi dessutom har en del skador på forwardssidan gör att han får en bra möjlighet att spela på fyra kedjor, samtidigt som vi breddar truppen. Vi ser fram emot att följa hans utveckling under säsongen, säger sportchef Torsten Yngveson i ett pressmeddelande.

Oscar Holmertz lånas ut till BIK Karlskoga

18-åringen är nöjd med möjligheten att stanna i Karlskoga och ser fram emot att säsongen ska dra i gång på allvar.

– Det känns som ett bra steg för mig att ta och jag har trivts väldigt bra här. Jag ser fram emot en lång säsong och det ska bli väldigt kul att dra igång med premiären på fredag, säger Holmertz.

Holmertz var ombytt i elva SHL-matcher förra säsongen utan att komma med i poängprotokollet. Han gjorde 36 poäng (13+23) på 34 matcher i U20 Nationell och fick chansen till spel i U19-landslaget efter inte kommit med till U18-VM med Småkronorna. I somras valde Ottawa Senators LHC-produkten som 87:e spelare i tredje rundan av NHL-draften.

Samtidigt väljer BIK Karlskoga att tacka nej till en annan lånespelare. Melvin Nilsson, som liksom Holmertz anslöt från Linköping under försäsongen, återvänder till SHL-klubben efter att ha spelat två träningsmatcher.