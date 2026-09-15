Den tidigare stortalangen Adam Thilander gör succé med Hockeyspionen – Instagramkontot där han delar med sig av sina erfarenheter från karriären. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg & YouTube/Hockeyspionen

Han spelade TV-pucken som 13-åring, flyttade från moderklubben Skövde till Skellefteå tidigt och var under många år given i juniorlandslagen och spåddes en lysande hockeyframtid.

Adam Thilander hade siktet inställt på NHL och skulle inte låta något stoppa honom i jakten på drömmen.

Men någonstans längs vägen förvandlades leken ishockey till blodigt allvar. Det som en gång hade känts kravlöst och befriande blev ett ok. Självförtroendet vacklade av motgångarna på isen och skapade en ond spiral där varje felpassning, missad markering eller bränd målchans riskerade att leda till en sömnlös natt.

I dag är Adam Thilander snart 28 år och spelar inte längre hockey.

Men det här är inte historien om en hockeyback som misslyckades med att nå sina drömmars mål.

I stället är det historien om en människa som använder sina lärdomar och erfarenheter för att hjälpa andra.

Så föddes Hockeyspionen

När han i juni startade Instagram-kontot Hockeyspionen var det med målet att skapa en plattform där han kunde dela med sig av sina tankar och åsikter kring juniorhockeyn i Sverige. Men framför allt ville han ge tips och råd till unga som vill satsa på sporten – eller som kanske redan är uppe i en satsning men upplever motgångar.

– Jag har levt så många år med prestationsångest, berättar han. Framför allt efter att ha varit så duktig så tidigt. Då blir det någonstans att man har förknippats med de här supertalangerna. Det var hela tiden nästa steg, nästa steg, nästa steg och det blev en ohållbar press hela tiden. Och den största pressen kom från mig själv.

Adam Thilander i aktion under U18-VM-finalen mot Finland i Grand Forks, USA 2016. Foto: Russell Hons / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Efter en sejour i Norge under förra säsongen meddelade Thilander i en intervju med hockeysverige.se att det var färdigspelat . I samband med det fick han chansen att reflektera över karriären, livet som hockeyspelare och alla ytterligheter han hade fått uppleva på och utanför isen. Det var då han bestämde sig för att låta Hockeyspionen se dagens ljus.

– Jag kände att jag har varit med om så otroligt mycket. Och hur fan hamnade jag här? Hur hamnade jag här som 27-åring från att jag skulle till NHL till att jag inte ens spelar längre? säger han.

– I samband med intervjun vi gjorde i somras fick jag frågan vad jag skulle vilja skicka med för råd till unga. Det fick mig att tänka till och bestämma mig för att ge det ett försök. Jag la upp en video på mig själv där jag var ganska ärlig. Jag sa att jag har varit den där talangen och att jag ska försöka dela med mig av hur det är. Jag fick enorm respons. Det var tusentals meddelanden. Man fick känslan av att folk kände igen sig och tyckte att det var bra.

Adam Thilander delar med sig av sin historia

Sedan starten i juni har kontot fått över 12 000 följare. Han tror sig veta vad framgången grundar sig i.

– Många talanger delar gärna med sig när det går bra. Men när de försvinner ser man aldrig dem mer, hör aldrig mer om dem hockeymässigt. Jag visar upp en annan sida som många andra kanske ”skäms” för och det är nog rätt unikt, tror Adam Thilander, som är tydlig med var det gick fel för honom själv.

– Jag identifierade mig som hockeyspelaren Adam. Därför blev det så jobbigt när man började stöta på motgångar och inte tog sig framåt. Man tror att alla sitter och snackar skit om en, även fast det förmodligen inte är så. Jag tror absolut att man känner någon form av misslyckande när man inte når dit man vill och det är nog ingenting man vill prata offentligt om. Men jag kände att jag kunde göra något positivt genom att dela med mig av min historia och det jag upplevt.

– Jag tänker ofta på att jag har lagt ner så extremt mycket av mitt liv på hockey. Och ser väl någonstans att mycket av det som jag var med om hade kunnat motverkas om någon eller några hade öppnat upp och pratat om det tidigare. Det handlar också om att man vill ge tillbaka till hockeyn. I stället för att vara förbannad på sporten när man slutar ska man vara tacksam för att man ändå fått lära sig hur man ska bemöta människor. Jag har fått resa världen runt och spela, träffat otroligt mycket bra människor. Kan man då få ge tillbaka någonting och hjälpa någon, då tycker jag att det är värt det.

Adam Thilander under en jobbig del av karriären i allsvenska Almtuna. Foto: Dennis Ylikangas / Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Har starka åsikter

En annan framgångsfaktor är ärligheten och uppriktigheten. Adam Thilander tvekar inte att dela med sig av starka åsikter om Select-verksamhet, camper och andra element som han ogillar inom dagens ungdomshockey.

– I och med att jag inte har kontrakt med någon behöver jag heller inte skydda någon, konstaterar han. Jag kan vara ganska frispråkig med vad jag tycker och tänker. Jag har ingen skyldighet mot någon och jag tror att det är det som är uppskattat. Jag tror att det är det som spelarna gillar också.

Om du skulle ge något generellt råd till unga spelare, vad skulle det vara?

– Det jag själv önskar att jag hade tänkt på tidigare och något som växt ännu mer medan jag har hållit på med Hockeyspionen, det är att hela tiden komma tillbaka till: Varför spelar jag hockey? Jag tror att man behöver ställa sig den frågan ofta. Om man blir petad, om man kanske inte får spela powerplay, eller om man blir bortplockad från någon uttagning, då är det nyttigt att komma tillbaka till den kärnfrågan och komma ned på jorden. För det kommer att gå upp och ner.

– Man spelar för att man tycker att det är roligt, för att man älskar sporten hockey. Har man det med sig tror jag att man kanske ser det på ett annat sätt än att bara jaga de här ytliga stegen hela tiden. Man kan vara deppig och grinig när det går tungt, men se då till att göra något åt det. Gör det så bra du kan ändå. Det är väl det jag skickar med unga killar och tjejer när jag får chansen.

Fotnot: Hockeyspionen finns även som podcast där Adam Thilander intervjuar hockeyprofiler om deras karriärer och syn på vilka utvecklingssteg som varit viktiga för dem, hur de tacklat motgångar och där de ger råd till unga. Du hittar den där poddar finns samt på YouTube .

Fakta: Adam Thilanders karriär i korthet

Född: 18 september 1998

Position: Back

Moderklubb: Skövde IK

Junior: Skellefteå AIK, North Bay Battalion (OHL)

SHL: En match med Skellefteå AIK

HockeyAllsvenskan: Almtuna IS, Östersunds IK

Hockeyettan: Skövde IK

Norge: Lillehammer, Gjøvik Hockey

Landslag: U16–U18, silver i U18-VM 2016

OHL: 77 poäng på 132 matcher