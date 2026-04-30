Tränarens frustration: ”Många tankar som snurrar”

Säsongen kan redan vara över för Tampa Bay Lightning när Victor Hedman är redo. 3–2 inatt och i matchserien innebär matchboll för Montréal Canadiens.

– Det är många tankar som snurrar i mitt huvud just nu, säger tränaren Jon Cooper.

Victor Hedman och Tampa-tränare Jon Cooper efter nattens förlust mot Montréal. Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Tampa Bay Lightning klev in i slutspelsserien mot Montréal Canadiens som de stora favoriterna, men nu är jätten illa ute.

Ännu en gång avgjordes mötet med ett måls marginal, men det stod bortalagets Alex Texier för tidigt i den tredje perioden. Tampa hade kvitterat två gånger om i andra akten, men kunde inte göra det på nytt under sista 19 minuterna. Därmed blev 3–2 i matchen och slutspelsserien ett faktum.

– Vi fick inte jobbet gjort och det är frustrerande när vi är på hemmaplan. Men som tur är kommer det en match nummer sex, säger veteranen Corey Perry till media.

– Vi förlorade precis match fem, så det är mycket som snurrar i huvudet just nu. Tycker jag att vi gjorde vår bästa match? Det gjorde vi uppenbarligen inte. Är det väldigt frustrerande att komma hem och förlora? Ja, det är det. Det här är något vi ska känna stor stolthet i, gräva ner hälarna och inte acceptera, fortsätter tränaren Jon Cooper.

Victor Hedman fortsatt utanför laget

För Victor Hedman innebär detta att säsongen kan vara över innan han gör comeback.

Den 35-årige svensken har saknats sedan 20 mars då han tagit en paus från hockeyn av personliga skäl. Men inför slutspelet öppnade ”Bolts” för ett inhopp.

− Hedman har varit med runt omkring laget. Han börjar så smått vara på is igen, och förhoppningsvis är han tillbaka snart, sa då tränaren Jon Cooper och fortsatte:

– Vi älskar att ha honom med oss. Han är vår kapten och har en enorm erfarenhet. Han följer med på resan. Men som jag sade, han är nog inte tillgänglig för spel just nu. Det är slutspel, så vi håller sådant internt.

Nästa möte spelas natten till lördag, 01.00, svensk tid.