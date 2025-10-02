Tampa Bay Lightning förstärker sin målvaktssida. På torsdagen kom beskedet att man plockat upp Pheonix Copley från Los Angeles Kings. Därmed får svenske Jonas Johansson konkurrens om speltiden bakom Andrej Vasilevskij.

Pheonix Copley är klar för Tampa Bay Lightning. Foto: Danny Wild-USA TODAY Sports

Andrej Vasilevskij har missat delar av försäsongen, men ska nu vara redo att kliva in i spel inför nästa veckas NHL-premiär.

Och han kan göra det med en ny reservmålvakt bakom sig. Detta sedan Tampa Bay Lightning på torsdagen fiskat upp Phoenix Copley på waivers från Los Angeles Kings.

Copley hamnade på waivers eftersom han var den tydliga tredjemålvakten i Kings målvaktshierarki. Med Darcy Kuemper klar som förstemålvakt efter att ha varit Vezina-finalist i fjol, samt Anton Forsberg som backup, var deras målvaktspar för säsongen 2025/26 spikat.

Pheonix Copley utmanar Jonas Johansson

I Lightning får Copley konkurrera med svenske Jonas Johansson om speltiden. 30-åringen har haft det tufft under sina två säsonger med Bolts med en räddningsprocent på 89,3 och tydlig minusstatistik i antal insläppta mål över förväntat (-5,66).

Copley tillbringade större delen av säsongen 2024/25 i AHL med Ontario Reign, där han noterades för 24 segrar, en räddningsprocent på 90,4 och två nollor. Han hade också en räddningsprocent på 92,0 i sina två slutspelsmatcher.

Copley hade under sommaren förlängt kontraktet med Kings, ett ettårskontrakt värt 775 000 dollar.

Den 33-årige amerikanen kom ursprungligen in i NHL som odraftad collegespelare när Washington Capitals skrev kontrakt med honom i mars 2014. Copley tillbringade delar av två säsonger i Capitals organisation innan han skickades till St. Louis Blues sommaren 2015 som en del av utbytet för T.J. Oshie. Det var där han gjorde sin NHL-debut under säsongen 2015/16. Totalt spelade han två matcher med St. Louis under två säsonger innan han skickades tillbaka till Capitals i Kevin Shattenkirk-trejden vid trade deadline 2017.

