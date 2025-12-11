Victor Hedman utgick skadad igen i sin tredje match tillbaka med Tampa Bay Lightning.

Nu lämnar NHL-klubben ett första besked om svenskens status.

Victor Hedman dras med fortsatta skadebekymmer. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

Victor Hedman var borta i ungefär en månad och missade tolv matcher med Tampa Bay Lightning innan han gjorde efterlängtad comeback förra veckan.

Han spelade sedan i de båda 0-2-förlusterna mot New York Islanders och Toronto Maple Leafs. Men i mötet med Montréal Canadiens tidigare i veckan klev Hedman av efter bara en period och återvände sedan inte till spel igen. Enligt tränaren Jon Cooper efteråt handlade det sannolikt om att Hedman slog upp skadan som han har dragits med under den senaste tiden.

– Det är lite oroande men vi kommer att utvärdera honom igen här. Vi har fortfarande ett par matcher kvar på den här bortaturnén, men det är tufft att förlora honom. Han är en väldigt viktig del av vårt lag så vi håller tummarna. Han hade precis kommit tillbaka och det verkar som att något förvärrades nu. Förhoppningsvis är det inte så illa, men vi får se, sade Cooper efter matchen mot Montréal.

LÄS ÄVEN: Om Hedman missar OS – spelarna som kan ersätta

Tampa Bay Lightning ger besked om Victor Hedman

Under torsdagskvällen kommer Tampa Bay Lightning nu med ett första besked om Hedmans status.

NHL-klubben meddelar nämligen att de sätter upp sin lagkapten på IR (injury reserve), som är lagets officiella skadelista. Det innebär att han kommer att vara borta i minst en vecka och åtminstone missa de kommande tre matcherna för Tampa Bay Lightning. Klubben ger däremot ingen exakt prognos och de offentliggör inte heller vad det är för skada som Hedman lider av.

Även om det inte finns någon prognos för när Hedman kan vara tillbaka hade det kunnat vara värre. Tampa Bay placerar Hedman ”bara” på IR i stället för LTIR, som är långtidsskadelistan. Om svensken hade placerats på LTIR hade han missat minst tio matcher och varit borta i upp emot en månad. Att Lightning placerar Hedman på IR innebär sannolikt att han kommer att vara tillbaka i spel inom de kommande veckorna. I nuläget finns det alltså inget som tyder på att skadan kommer innebära att Hedman missar OS med Tre Kronor.

Victor Hedman har noterats för tolv poäng (bara assists) på 18 matcher med Tampa Bay Lightning hittills den här säsongen. Förra säsongen var Hedman bland annat även lagkapten för Tre Kronor under 4 Nations Face-Off.

Source: Victor Hedman @ Elite Prospects