Svenskens revansch – nollade tidigare laget: ”Gjorde jobbet”

Anton Forsberg var tillbaka i Ottawa.

Då hade han en riktigt bra kväll, då LA Kings kunde resa hem med två poäng och en hållen nolla.

– Det var vårt hem under en lång tid så det var speciellt, säger svensken till NHL.com.

Anton Forsberg i LA Kings-tröjan Foto: Bildbyrån

Los Angeles Kings mot Ottawa Senators. Anton Forsberg mot Linus Ullmark. Då tog den förstnämnda hem segern. Matchen, som spelades i Kanada, blev LA Kings efter en ganska låst match, där det bara gjordes ett mål och Anton Forsberg kunde hålla nollan genom att ”bara” rädda 17 skott.

– Förmodligen var det hans bästa match för året, säger LA Kings-tränaren Jim Hiller.

– Vi behövde verkligen honom i kväll. Om du kollar på skotten så tänker du kanske att det inte var så många. Men det var en fyra, fem räddningar jag tyckte var väldigt viktiga. Han gjorde jobbet för oss.

”Det var typ här min resa började”

Nollan var svenskens första för säsongen och nionde totalt i NHL. Los Angeles Kings kallade själv Forsbergs insats för ”Anton Forsbergs revansch”.

– Det var typ här min resa började. De plockade upp mig på waivers och jag stannade där i fem år, säger Forsberg själv till NHL.com.

– Det har varit en stor plats för mig och min familj och jag har fått många vänner här. Det var vårt hem under en lång tid så det var speciellt.

På andra sidan stod Linus Ullmark, som släppte in det enda målet i matchen från Alex Laffreriere.

Under ett powerbreak i matchen hyllades han med en video i arenan och möttes av applåder, något man kan se i klippet nedan.