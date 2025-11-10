Svensken får utmärkelse för sin succéstart i NHL

Nathan MacKinnon, Connor Bedard – och Leo Carlsson.

De tre bästa spelarna i NHL den senaste veckan har utsetts av ligan själv.

Då är värmlänningen med – efter att ha gjort nio poäng på fyra matcher.

Leo Carlssons supersuccé uppmärksammas. Foto: Bildbyrån

Leo Carlsson och Anaheim Ducks går som tåget i NHL hittills. Under nye tränaren Joel Quenneville har laget tagit täten i Pacific Division, före väntade topplag som Edmonton Oilers och Vegas Golden Knights.

Det är den svenske centern Leo Carlsson som har legat bakom mycket av framgången – då han med sina 25 poäng ligger tvåa i NHL:s poängliga bakom superstjärnan Nathan MacKinnon (29 poäng). Den senaste veckan har han gjort hela nio poäng (5+4) på fyra matcher.

I en krönika har Hockeysveriges Måns Karlsson lyft fram Leo Carlsson som potentiella vår OS-frälsare, efter succéstarten på säsongen.

Rankas i toppen efter framgången

Nu utses han till en av NHL:s tre stjärnor för veckan som gick. Bara Connor Bedard och Nathan MacKinnon rankades högre, då de gjort varsin poäng mer än Leo Carlsson (10). Men Carlsson, som gjort 16 poäng på de senaste sju matcher, kanske har haft den allra största betydelsen för sitt lag den senaste tiden av trion.

Natten till söndag gjorde han tre poäng i matchen mot Vegas – och hyllades stort av coachen.

– Det är Leo som har gått i bräschen, sade Quenneville då.

I natt gjorde han två nya mål när segertåget fortsatte mot Winnipeg Jets.