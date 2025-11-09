Leo Carlsson fortsätter att vara ostoppbar i NHL. Tidigt på söndagsmorgonen stod succésvensken för tre nya poäng när Anaheim Ducks besegrade Vegas Golden Knights med 4–3 efter förlängning. Nu är han en poäng från ledningen i NHL:s poängliga – efter 14 poäng på sina sex senaste matcher.

– Det är Leo som har gått i bräschen, säger coachen Joel Quenneville.

Leo Carlsson dominerar i NHL just nu. Foto: AP Photo/Candice Ward

Se höjdpunkterna från matchen i videospelaren!

Anaheim Ducks har varit hösten stora överraskningslag i NHL. Efter år av återuppbyggnad har laget unga kärna slutligen visat sig vara redo att leverera hockey i toppklass. Det gör att man nu toppar Pacific Division med 21 inspelade poäng på 14 matcher efter vinst i nattens toppmöte med Vegas Golden Knights.

I den unga kärnan finns det inte någon som har glänst mer än Leo Carlsson.

Den 20-årige svensken har tagit sitt spel till helt nya höjder den här hösten och är nu en poäng från poängligaledning i NHL efter ytterligare en succéartad insats i natt. När Vegas besegrades med 4–3 efter förlängning sköt värmlänningen två mål under ordinarie matchtid innan han spelde fram backen Jacob Trouba till det matchvinnande målet.

– Leo bjuder på show tidigt här på säsongen och visar att han tar ett stort steg. Det är många killar vi också är väldigt nöjda med. Men det är Leo som har gått i bräschen, säger coachen Joel Quenneville till NHL.com.

Leo Carlsson ligger tvåa i NHL:s poängliga

De tre nya poängen ger Leo Carlsson 23 poäng (8+15) på 14 matcher och förlänger hans poängsvit till nio matcher. Bara Nathan MacKinnon, Colorado, och Macklin Celebrini, San Jose, är bättre med sina 24 poäng vardera. Carlsson har gjort hela 14 poäng på sina sex senast matcher. Anaheim har vunnit åtta av sina senaste nio matcher.

– Jag spelar bara hockey och har kul både på och utanför isen med grabbarna, säger han till Victory Plus TV efter segern.

I Vegas Golden Knights noterades William Karlsson för en assist – innan han tvingades utgå efter första perioden med en ospecificerad skada. Coachen Bruce Cassidy meddelade efter matchen att svensken är dag-för-dag och att han ska undersökas närmare på måndagen.

Vegas–Anaheim Ducks 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (5.45) Brett Howden (William Karlsson, Noah Hanifin), 1–1 (15.43) Frank Vatrano (Olen Zellweger, Jacob Trouba).

Andra perioden: 1–2 (30.39) Leo Carlsson (Troy Terry), 1–3 (36.50) Leo Carlsson (Olen Zellweger).

Tredje perioden: 2–3 (43.58) Pavel Dorofejev (Jack Eichel), 3–3 (54.46) Kaedan Korczak (Ivan Barbasjev, Mitch Marner).

Förlängning: 3–4 (64.28) Jacob Trouba (Leo Carlsson).

