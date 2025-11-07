Prenumerera

KARLSSON: Här har vi ju vår frälsare – av två anledningar

Måns Karlsson
Chefredaktör

Det har snackats om att Tre Kronor inte längre har någon världscenter. Att vi inte har någon förstacenter i OS. Well, nu har vi en center som är en poäng ifrån att leda NHL:s poängliga – och presterar på en nivå vi knappt sett någon svensk i den åldern göra tidigare, skriver Måns Karlsson.

  • Leder NHL:s bästa offensiv.
  • Poängsumman han trendar mot.
  • Bäst sedan Mats Sundin.
  • Stjärnorna han kan matchas med i OS.
  • Är en frälsare – av två anledningar.
  • Vad får han i sitt nya kontrakt?

