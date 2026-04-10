Svenske OS-målvakten missar resten av säsongen

New Jersey Devils är inte med och tävlar om slutspelshockey.

Nu står det klart att svenske OS-målvakten Jacob Markström missar resten av säsongen.

Jacob Markström imponerade på OS. Foto: Bildbyrån

Jacob Markström har inte haft sin bästa säsong. Men under OS visade han, när han fick chansen, att han fortfarande är att räkna med. Då gjorde han tre bra matcher mot Slovakien, men framförallt senare mot Lettland och USA.

Under grundseriesäsongen hittills med New Jersey Devils har han gjort 44 matcher och samlat ihop en räddningsprocent på cirka 89%.

Nu står det klart att den svenske målvakten kommer att missa resten av grundserien. New Jersey Devils, som floppat rejält under säsongen, är inte med och slåss om slutspel. Därmed missar han bara tre matcher.

#NEWS: Head coach Sheldon Keefe announced Jacob Markstrom will miss the remainder of the regular season to rest and rehab nagging injuries. pic.twitter.com/OFjfkgpfe2 — New Jersey Devils (@NJDevils) April 10, 2026

Huvudtränaren Sheldon Keefe meddelar nämligen att han kommer att rehaba skador som har varit med honom under ett tag och försöka att vila bort besvären. 36-åringen kan därmed göra bokslut för sin 16 säsong i NHL. Totalt har han gjort 578 matcher i ligan för Devils, Calgary Flames, Vancouver Canucks och Florida Panthers.

