Oskarshamns skadekris: Plockar in ny forward

Martin Pärna är klar för spel i Oskarshamn.

IK Oskarshamn har startat säsongen skadedrabbade. Manuel Ågren har varit skadad sen försäsongen och tidigare i veckan kom uppdateringar att Pontus Näsén och Filip Sveningsson blir bort cirka en månad efter skador i matchen mot Vimmerby HC.

I samband med detta lånade klubben in Joel Myrberg Andersson från Borlänge i Hockeyettan och idag stod de även klart att Theodor Hallquisth ansluter på lån från Örebro Hockey.

Nu har nästa tillskott presenterats via klubbens hemsida . Forwarden Martin Pärna ansluter på ett korttidskontrakt.

– Martin är en kvick och skicklig forward som fanns tillgänglig med kort varsel. Han kommer vara med oss nu i 2,5 veckor och sedan värderar vi läget efter det. Vi är glada att få in Martin och hoppas att han kan hjälpa laget med sina styrkor, säger sportchef Arsi Piispanen.

Spelar redan ikväll

Pärna ansluter på ett korttidskontrakt för att stärka upp forwardsidan och finns med i laguppställningen redan ikväll när Oskarshamn välkomnar Östersunds IK till Be-Ge Hockey Center. Den 32-åriga forwarden kommer senast från två säsonger med Vimmerby i Hockeyallsvenskan och han var även med Vimmerby när de kvalificerade sig till Hockeyallsvenskan för tre säsongen sedan.

Oskarshamn har startat säsongen med två vinster och en förlust på tre matcher.