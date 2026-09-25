SVT-experten försvarar nya tekningsregeln: "Av tre anledningar"
260922 FÃ¤rjestads Linus Johansson tekar mot FrÃ¶lundas Jacob Peterson under ishockeymatchen i SHL mellan FrÃ¶lunda och FÃ¤rjestad den 22 september 2026 i GÃ¶teborg. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÃN / COP 89 / MI1030
Foto: BILDBYRÃN
SHL

SVT-experten försvarar nya tekningsregeln: "Av tre anledningar"

Publicerad 25 september 2026 14:30
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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I veckans panel avhandlas flera heta ämnen som de omdiskuterade tekningarna, pyrotekniken och målkalasen i SHL.
Deltagarna är också oense kring den nya tekningsregeln - där SVT:s Jonas Andersson försvarar ändringen.

SHL och Hockeyallsvenskan har bara hunnit börja, men redan diskuteras det nya regler, tekningar, stora siffror, bengaler och så vidare. Av den anledningen lät vi SVT:s Jonas Andersson, Expressens Christopher Heino-Lindberg, AIK-ikonen Mats Ulander och Hockeysverige.se's Martin Jansson fundera kring tre aktuella frågor.

Nya tekningsregeln har blivit en snackis för att matcherna tappar tempo, hur tänker du kring det?

Jonas Andersson:

– Jag gillar den nya regeln av tre anledningar:

– 1. Varför ska du få en varning just vid en tekning? Det uppmuntrar ju bara spelarna att chansa – eller ”fuska” – ännu mer. Tänk på hur det fungerade på 100 meter i friidrotten tidigare, när en tjuvstart inte innebar omedelbar diskvalificering. Det är mycket bättre att plocka bort spelaren direkt. 

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Den här artikeln handlar om:

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