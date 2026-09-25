SVT-experten försvarar nya tekningsregeln: "Av tre anledningar"

SHL och Hockeyallsvenskan har bara hunnit börja, men redan diskuteras det nya regler, tekningar, stora siffror, bengaler och så vidare. Av den anledningen lät vi SVT:s Jonas Andersson, Expressens Christopher Heino-Lindberg, AIK-ikonen Mats Ulander och Hockeysverige.se's Martin Jansson fundera kring tre aktuella frågor.

Nya tekningsregeln har blivit en snackis för att matcherna tappar tempo, hur tänker du kring det?

Jonas Andersson:

– Jag gillar den nya regeln av tre anledningar:

– 1. Varför ska du få en varning just vid en tekning? Det uppmuntrar ju bara spelarna att chansa – eller ”fuska” – ännu mer. Tänk på hur det fungerade på 100 meter i friidrotten tidigare, när en tjuvstart inte innebar omedelbar diskvalificering. Det är mycket bättre att plocka bort spelaren direkt.