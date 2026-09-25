Svenskarnas tränare får sparken - sportchefen tar över

Ludvig Rensfeldt är en av tre svenskar i Stavanger.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Ludwig Blomstrand, Ludvig Rensfeldt och Linus Pettersson får en ny tränare. Svenskarna har fått en tung start i sin norska klubb. Det topptippade laget har förlorat de tre första matcherna i serien. Tålamodet är också kort hos ledningen som nu väljer att sparka huvudtränaren Anders Gjøse.

Istället kommer sportchefen Juha Kaunismäki att leda laget den närmaste tiden.

I ett pressmeddelande meddelar klubben att de letar efter en långsiktig ersättare. Anders Gjøse har varit huvudtränare i klubben tre säsonger i rad och har gått till semifinal två gånger samt final en gång. De två åren innan vann Stavanger det norska mästerskapet båda gångerna.

Nu återstår det att se vem som tar över den norska jätten på lång sikt. Det är en av Norges mest framgångsrika klubbar där de bland annat vann sex raka titlar på 2010-talet.