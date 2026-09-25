Silly och surr – De behöver förstärka sina trupper – klubbarna som fortfarande jagar

* Backjakten fortgår
* Värvade målvakt istället för back och forward
* Ersättare till helikopterpiloten
* Söker anfallare för den högre hierarkin
* Fortsatt oklarhet på målvaktssidan
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
LÄS VIDARE MED PLUS
Månadsvis
79 kr/mån
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Ingen bindningstid
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Årsvis
659 kr/år
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.