Silly och surr – De behöver förstärka sina trupper – klubbarna som fortfarande jagar

* Backjakten fortgår

* Värvade målvakt istället för back och forward

* Ersättare till helikopterpiloten

* Söker anfallare för den högre hierarkin

* Fortsatt oklarhet på målvaktssidan



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com