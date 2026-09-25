Silly och surr – De behöver förstärka sina trupper – klubbarna som fortfarande jagar
Hockeyettan

Silly och surr – De behöver förstärka sina trupper – klubbarna som fortfarande jagar

Publicerad 25 september 2026 16:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

* Backjakten fortgår
* Värvade målvakt istället för back och forward
* Ersättare till helikopterpiloten
* Söker anfallare för den högre hierarkin
* Fortsatt oklarhet på målvaktssidan

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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