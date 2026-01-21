Supertalangens otroliga period: ”Det är en dröm”

Noah Östlund gjorde två mål när Buffalo Sabres vann mot Nashville Predators.

Men den finländske supertalangen Konsta Helenius stal rampljuset.

– Det är en dröm som har gått i uppfyllelse, säger Konata Helenius enligt NHL.com.

Konsta Helenius gjorde tre poäng för Buffalo Sabres. Foto: Bildbyrån

Den första perioden mellan Nashville Predators och Buffalo Sabres blev till en nordisk show. Bortalaget från öst ledde med 3–0 efter två mål av Noah Östlund och tre poäng (varav ett mål) från Konsta Helenius.

Det var Konsta Helenius tre första NHL-poäng i karriären. Den finländske supertalangen, som inte fick åka till JVM, har därmed bevisat sig direkt i världens bästa liga.

– Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Att få göra ett mål och nu hände det, är en grymt bra känsla, säger Helenius.

Det var 19-åringens andra match i NHL, efter debuten mot Carolina Hurricanes häromdagen.

Filip Forsberg bakom allt – men förgäves

För Noah Östlunds del innebar de två målen att han går upp på nio mål och totalt 17 poäng på 37 spelade matcher i NHL.

I den andra perioden och början av den tredje jobbade sig verkligen Nashville Predators in i matchen. Men Tage Thompsons 4–0 mål i början av andra såg till att det skulle bli övermäktigt. För trots tre poäng av Filip Forsberg i upphämtningen från 0–4 till 3–4, blev det till slut noll poäng för Predators.

För i öppen bur med mindre än två minuter kvar gjorde Peyton Krebs 5–3 till bortalaget. Därmed fortsätter Buffalo Sabres succé. Laget ligger nu femma i den tajta östra konferensen och går till skutspel om man fortsätter på samma sätt.

Det vore förlösande för Sabres som inte gått till slutspel sedan säsongen 2010/2011.