Het, hetare, Jesper Wallstedt.

Den svenske NHL-målvakten fortsätter att rada upp segrar – och nollor.

I natt räddade han 32 skott i 3–0-segern över Winnipeg.

– Han spelar som en vägg just nu, säger lagkamraten Brock Faber.

Jesper Wallstedt höll nollan – igen.

Jesper Wallstedt är en av NHL:s just nu absolut hetaste målvakter.

I natt inkasserade Minnesota-målvakten sin tredje nolla på sina fyra senaste matcher när han stoppade 32 skott i Wilds 3–0-seger över Winnipeg Jets på bortais.

– Han spelar som en vägg just nu. Det är roligt att se och ger oss alla självförtroende. Man märker att han blir mer och mer självsäker för varje dag som går. Det är fantastiskt att se. Det har tagit tid för honom att komma hit, men han arbetade hårt, kämpade och tog sig igenom motgångar och upp- och nedgångar. Att se honom spela på den här är otroligt, säger lagkamraten Brock Faber till NHL.com.

Tuff fjolårssäsong i AHL

Wallstedts säsongsinledning i NHL den här säsongen är skilda världar jämfört med hur hans fjolårssäsong såg ut. Där hade den 23-årige svensken en motig säsong i AHL med nio segrar på 27 matcher och loggade en räddningsprocent på blygsamma 87,9.

Nu står Wallstedt noterad för en räddningsprocent på 93,5 procent och tog i natt sin femte raka seger.

– Jag har ett fantastiskt lag framför mig. Sättet vårt lag har offrat sig på, jag känner att vi är ett av lagen som blockerar flest skott. Vi försöker komma i vägen för varje puck. De tar bort klubbor och allt och stänger ut motståndare, så att jag kan fokusera på mitt jobb. Jag känner att puckarna har fastnat i mig på sistone. Förhoppningsvis visar jag lugn där bak, så att jag kan visa att de kan lita på mig, säger Wallstedt.

Slår klubbrekord i Wild

Enligt NHL PR blev Wallstedt i natt den andra rookiemålvakten tillsammans med Martin Jones (2013/14) sedan NHL inledde sin expansion (1967/68) att noteras för tre nollor under sina åtta första matcher under en säsong.

Vidare blev Wallstedt i natt den första rookiemålvakten någonsin i Minnesota Wilds historia att inleda säsongen med att ta poäng i åtta raka matcher.

Ingen svensk skrev in sig i målprotokollet för Wild i natt, men veteranen Marcus Johansson stod för en assist i 3–0-segern.

Winnipeg Jets – Minnesota Wild 0–3

Winnipeg: –

Minnesota: Danila Jurov (3), Brock Faber (5), Kirill Kaprizov (13).



