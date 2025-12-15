Succédebuten: ”Han har swag”

Zeev Buium var en del av utbytet som Vancouver fick från Minnesota i Quinn Hughes-trejden.

I går kväll debuterade 20-åringen i Canucks – och gjorde succé direkt.

– Han är så ung och han har swag, konstaterar tränaren Adam Foote efter 2–1-segern mot New Jersey.

Zeev Buium glänste i sin debutmatch med Vancouver.

Foto: Noah K. Murray/AP/Alamy

Tillsammans med Marco Rossi och svenske Liam Öhgren var storlöftet Zeev Buium en del av utbytet som Minnesota Wild var tvungna att ge upp till Vancouver Canucks för att landa storstjärnan Quinn Hughes i trejden som skakade om NHL i slutet av den gångna veckan.

I helgen gjorde samtliga spelare debut i sina nya klubbar – och bland Vancouver-spelarna var det Buium som klev fram allra mest. Redan 61 sekunder in i gårdagens debutmatch mot New Jersey Devils noterades 20-åringen för en assist till Jake DeBrusks 1–0-mål. Några minuter senare var det han själv som ordnade 2–0 i powerplay.

Vancouver vann till slut matchen med 2–1.

– Allt klickade rätt enkelt. Tyler Myers var otroligt mot mig under hela matchen. Det kan finnas ögonblick där man ser att det är en ny kille i ett nytt lag, men jag tycker att allt kom tämligen enkelt och det var härligt att ta segern, säger Buium till NHL.com.

Blev yngst – sedan Hughes

Buium blev den yngsta backen i Canucks att göra mål i sin debutmatch med klubben sedan… Just det: Quinn Hughes.

Hughes var 19 år när han gjorde poäng i sin debut med Canucks, vilket också var hans NHL-debut, medan Buium är 20 år.

– Zeev har självförtroende. Han är så ung och han har swag. Det behöver man ha om man ska kunna driva ett powerplay så där, och det har han, säger tränaren Adam Foote.

Poänglös debut för Öhgren

Både Marco Rossi och Liam Öhgren lämnade isen poänglösa för Canucks, där Rossi loggade strax över 18 minuters istid i matchen medan Öhgren spelade tredje minst av Canucks spelare med en istid på elva minuter och 39 sekunder.

– Öhgren har fart och kraften kommer att komma. Det ska bli intressant att se var han är om några år med den farten och kraften, säger Foote.

New Jersey Devils – Vancouver Canucks 1–2

New Jersey: Luke Hughes (3).

Vancouver: Jake DeBrusk (9), Zeev Buium (4).



Se matchens höjdpuntker i videospelaren.