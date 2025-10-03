Stian Solberg kommer att få inleda säsongen i AHL.

Han skickas ner till farmarligan av Anaheim Ducks.

Stian Solberg skickas ner till AHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förra säsongen flyttade Stian Solberg till Färjestad och blev en uppskattad spelare med sin oömma spelstil. Men han lämnade FBK under säsongens gång för att avsluta med AHL-spel.

Till årets säsong har norrmannen tagit steget till Nordamerika permanent. Han har deltagit på Anaheim Ducks träningsläger och spelat med Ducks under försäsongen. Men 19-åringen lyckas inte spela in sig i NHL redan till premiären av årets säsong. Anaheim meddelar nämligen att Solberg skickas ner till AHL och kommer att få inleda säsongen med spel i farmarlaget San Diego Gulls.

Stian Solberg spelade tio matcher med San Diego Gulls i fjol och noterades för fem poäng under slutet av säsongen. I SHL stod han för tolv poäng på 47 matcher med Färjestad. Solberg, som draftades av Anaheim i första rundan av draften förra året, har redan hunnit spela två VM för Norge. Talangen har då imponerat stort för Norge och under VM i Stockholm i våras stod han för 4+2 på sju matcher och ingen annan back i mästerskapet gjorde lika mycket mål som Stian Solberg.

Flera svenskar skickas till farmarligan

Förutom Stian Solberg är det även flera svenskar som har omplacerats och kommer att få inleda sina säsonger i AHL.

Det handlar bland annat om Andreas Englund (Nashville Predators), Anton Lundmark (Florida Panthers), Elias Salomonsson (Winnipeg Jets), William Lagesson (Detroit Red Wings) samt Erik Portillo och Andre Lee (Los Angeles Kings) som de senaste dagarna har fått beskedet att de inte kommer att få inleda sina säsonger i NHL utan skickas ner till farmarligan.

