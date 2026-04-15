Klart: De blir Rasmus Dahlins första slutspelsmotståndare

Två högintressanta serier väntar i första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Rasmus Dahlins Buffalo Sabres ställs mot Boston Bruins, medan Carolina Hurricanes möter Ottawa Senators – i två möten som lovar intensitet och dramatik.

Vi har två riktigt underhållande matchups att se fram emot i första rundan av Stanley Cup-slutspelet, där de två topplagen i Eastern Conference ställs mot svårspelade motståndare.

Efter tisdagens matcher står det klart att Carolina Hurricanes möter Ottawa Senators, samtidigt som Buffalo Sabres tar sig an Boston Bruins.

Buffalo kommer in i slutspelet med vind i seglen efter att ha brutit en 15 år lång slutspelstorka – den längsta i ligans historia. Med starka insatser från bland andra lagkaptenen och Norris Trophy-kandidaten Rasmus Dahlin, samt målskyttarna Tage Thompson och Alex Tuch, har Sabres varit ett av ligans hetaste lag under stora delar av säsongen. Det har inte bara lett till en slutspelsplats, utan även klubbens första divisionsseger sedan 2009/10. I laget finns även Noah Östlund.

Motståndet blir ett Boston Bruins som ironiskt nog besegrade Buffalo just den säsongen. Årets Bruins har studsat tillbaka efter en svag 2024/25-säsong som ledde till stora förändringar, däribland trejden av lagkaptenen Brad Marchand. Med David Pastrnak i målform är Boston dock ett lag att räkna med, inte minst tack vare sin rutin. Det blir det nionde slutspelsmötet mellan rivalerna – Bruins har vunnit sex av de åtta tidigare. I Boston finns också svenskarna Hampus Lindholm, Elias Lindholm och Viktor Arvidsson.

Tampa får hemmafördel mot Montréal

Carolina Hurricanes går in i slutspelet med stora förväntningar. Många menar att detta är den bästa upplagan tränaren Rod Brind’Amour haft till sitt förfogande. Laget vann Metropolitan Division för andra gången och säkrade dessutom förstaplatsen i Eastern Conference för första gången sedan flytten till North Carolina.

Trots ett stundtals svajigt målvaktsspel har Hurricanes varit stabila framför mål – med en offensiv spets och ett starkt defensivt grundspel som blivit lagets signum under Brind’Amour.

Ottawa Senators, med Linus Ullmark och Fabian Zetterlund i laget, kliver in i slutspelet för andra året i rad – första gången sedan 2013. Efter en tung start på säsongen, präglad av både sportsliga och externa problem, hittade laget formen under andra halvan och tog sig från bottenskiktet i Atlantic Division till en Wild Card-plats.

Det blir första gången någonsin som Hurricanes och Senators möts i ett slutspel.

I övrigt från Eastern Conference står det klart att Tampa Bay Lightning får hemmafördel i sin serie mot Montreal Canadiens, efter att Canadiens förlorat under tisdagen.

I den fjärde konferenskvartsfinalen i öst ställs Erik Karlsson och Rickard Rakells Pittsburgh Penguins mot Philadelphia Flyers i en ny tappning av ”The Battle of Pennsylvania”.

Konferenskvartsfinalerna i Eastern Conference