Smällen: Storstjärnan skadad i natt

Zach Werenski är en av NHL:s formstarkaste spelare för tillfället och utsågs i går till NHL:s andra stjärna för den gångna veckan.

I natt tvingades storstjärnan att kliva av Columbus storförlust mot Washington.

Zach Werenski.

Foto: Sergei Belski/Imagn Images/Bildbyrån

Det var sent i den andra perioden som Columbus Blue Jackets stjärnback Zach Werenski tvingades lämna förlustmatchen mot Washington Capitals med en överkroppsskada.

Exakt vilken typ av skada det rör sig om eller när den inträffade är oklart. Tidigare i matchen hade även forwarden Mathieu Olivier tvingats lämna matchen med en överkroppskada. Någon vidare klarhet kunde tränaren Dean Evason inte ge efter 1–5-förlusten.

– Ingenting just nu. Det är för tidigt, men ni båda vet hur dessa spelare är. Om de lämnar matchen är det, eh… Inte positivt, säger Evason till The Athletic.

Ligger trea i backarnas poängliga

Som om inte Werenskis skada var nog tvingades Blue Jackets även klara sig utan lagets stjärnforward Kirill Martjenko, som haltade av lagets morgonvärmning under måndagen. Enligt general managern Don Wadell ska den ryske forwardens skada emellertid inte vara av den allvarliga sorten.

Zach Werenski är en av NHL:s formstarkaste spelare just nu och utsågs under måndagen till NHL:s andra stjärna för den gångna veckan efter att ha producerat åtta poäng (3+5) på fyra matcher. Totalt har backen producerat 21 poäng på 23 matcher denna säsong för Blue Jackets och ligger med den noteringen på en delad tredjeplats i backarnas poängliga i NHL.

I Washington stod backen Jakob Chychrun för två mål i matchen och faktum är att fyra av lagets fem mål kom från backposition, då även John Carlson och Martin Fehérváry stod för varsitt mål.

Washington Captials – Columbus Blue Jackets 5–1

Washington: Jakob Chychrun 2 (8), Tom Wilson (12), John Carlson (5), Martin Fehérváry (2).

Columbus: Denton Mateychuk (5).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.