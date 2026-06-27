Jaxon Cover är den första spelaren från Caymanöarna att draftas in i NHL. Foto: AP Photo/Adrian Kraus

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Jaxon Cover blev historisk under fredagskvällens NHL-draft i Los Angeles.

När Ottawa Senators använde det 32:a och sista valet i den första rundan för att drafta forwarden blev han den första spelaren med bakgrund från Caymanöarna att väljas i NHL-draften.

Valet kom dessutom något tidigare än väntat. De flesta rankingar hade placerat Cover en bit in i den andra rundan, omkring plats 40–45. Daily Faceoffs draftanalytiker Steven Ellis rankade honom så lågt som 60:a inför draften.

Den 18-årige forwardens resa till NHL är ovanlig. Cover började inte spela organiserad ishockey förrän vid 13 års ålder. Innan dess spelade han rullhockey på Caymanöarna innan han flyttade till Kanada, där han utvecklades i York Simcoe Express och på St. Andrew's College.

Ytterligare en spelare från Caymanöarna kan draftas

London Knights valde honom i fjärde rundan, som 64:e spelare totalt, i OHL-draften. Han anslöt först senare under säsongen och noterades för två assist på tre matcher.

Under säsongen 2025/26 etablerade han sig på allvar. På 67 matcher för London Knights svarade Cover för 20 mål och 52 poäng, vilket gjorde honom till lagets tredje främste målskytt och poängplockare. I slutspelet följde han upp med tre poäng (2+1) på fem matcher.

Cover har en internationell bakgrund. Han är född i Miami i USA, växte upp på Caymanöarna och är dessutom spelklar för Kanada i internationella sammanhang.

Han är inte den enda drafttalangen med koppling till Caymanöarna. Även Ryder Cali tillbringade delar av sin uppväxt där och började spela rollerhockey innan han flyttade till Kanada. Cali, som är född i Schweiz, är spelbar för både Kanada och Schweiz, men inte för Caymanöarna.