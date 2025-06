Behöver Edmonton byta förstemålvakt – mitt under finalserien? I natt byttes Stuart Skinner ut för andra matchen i rad. Calvin Pickard hoppade in – och storspelade.

– Det var en otrolig insats, säger experten Henrik Lundqvist i NHL:s sändning på TNT.

I match tre, natten till tisdag, byttes Stuart Skinner ut efter att ha släppt in fem mål på 23 skott. Det bytes ansågs mer som ett byte av karaktären: ”Vi vilar honom till nästa match”.

I natt byttes Stuart Skinner ut igen. Efter att ha släppt in tre puckar på 17 skott tvingades han lämna matchen efter den första perioden, för att se resten av dramat via bänken. I hans ställe kom Calvin Pickard in – och storspelade. Pickard släppte bara in ett mål på 23 skott när Edmonton vände 0-3 till 5-4 efter målvaktsbytet.

Calvin Pickard hoppade in

Pickard själv säger att coachen Kris Knoblauch väntade in i det sista med att ge honom beskedet att han skulle hoppa in.

– Jag fick beskedet i sista stund. Det var nog bara tre och en halv minut kvar innan perioden skulle börja. Jag fick snabba mig på med utrustningen. Sen tog det sex, sju minuter innan jag fick ett skott på mig så det tog ett tag innan jag kom in i matchen, säger succéinhopparen.

Calvin Pickard storspelade för Edmonton

Pickard har vunnit sju matcher och ännu inte förlorat någon match i slutspelet (inhoppet i match tre räknas inte som en förlust på hans konto) och han är den första målvakten att lyckas med att inleda ett slutspel med sju raka segrar sedan Grant Fuhr gjorde det för 40 år sedan då Edmonton tog sin andra raka Stanley Cup.

– Vi gör en otrolig insats. Vi släpper in sent kvitteringsmål och det var inte direkt idealiskt, men vi samlade ihop oss och studsade tillbaka, säger målvaktshjälten.

Nu är frågan vem som står när pucken släpps i Edmonton natten till söndag?