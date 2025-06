Skrev historia i galna finalen

Florida spelade ut Edmonton och ledde med 3-0. Då bjöd Oilers på en mäktig vändning och kvitterade finalserien sedan Leon Draisaitl avgjort matchen i förlängning.

Leon Draisaitl avgjorde – igen. Foto: Bildbyrån.

Efter två inledande förlängningsmatcher körde Florida Panthers över Edmonton Oilers med 6-1 i den tredje finalmatchen. Inledningsvis såg det ut som att vi skulle gå mot ett liknande resultat även i den fjärde finalmatchen. I den första perioden körde Panthers över Edmonton fullständigt.

1-0 kom från Matthew Tkachuk efter 11:40.

2-0 kom från Matthew Tkachuk efter 16:56.

3-0 kom från Anton Lundell efter 19:18.

Både 1-0 och 2-0 kom i powerplay.

– Edmonton är helt snurriga i kolan. (Kasperi) Kapanen har inte legat rätt i en enda position den senaste minuten. Edmonton gör alla fel man kan göra i boxen, konstaterade Erik Granqvist i TV10:s sändning.

Målvakten Stuart Skinner byttes ut och Panthers stormade mot en 3-1-ledning i finalserien. Där och då var det snudd på att de började våga planera Stanley Cup-paraden genom staden.

Edmontons galna upphämtning

Men i den andra perioden var Oilers lika överlägsna som Panthers var i den första.

Ryan Nugent-Hopkins reducerade till 3-1 efter 3:33.

Darnell Nurse pricksköt in 3-2 efter 12:47.

Vasilij Podkolzin satte 3-3 efter 15:05.

Edmonton var tillbaka.

I den tredje perioden fullbordade man dessutom vändningen när backen Jake Walman dundrade in 4-3 efter en fin framspelning av tidigare kritiserade Kapanen. Då återstod bara 6:24 av ordinarie tid och plötsligt gick Oilers mot segern. Men det sista ordet var inte sagt. Med bara 19,5 sekunder kvar kom kvitteringen genom Sam Reinhart. Det var tidernas näst senaste kvitteringsmål i en Stanley Cup-final. Rekordet? Det sattes så sent som i match två av årets final, då Corey Perry kvitterade med 16 sekunder kvar.

Leon Draisaitl hjälte – skrev historia

Det blev alltså förlängning för tredje gången på fyra matcher. Och precis som i finalmatch ett var det Leon Draisaitl som blev matchvinnare. Den tyske superstjärnan vallade in pucken via Floridabacken Niko Mikkola, 11:18 in i den första förlängningsperioden.

– Florida missar i bytet där. Draisaitl försöker sen spela över, men den går via Mikkola och in, säger Erik Granqvist.

Draisaitl skrev därmed historia. Han har avgjort fyra matcher i övertid i det här slutspelet, vilket är rekord i slutspelssammanhang. Edmonton blev dessutom det första laget att vinan en Stanley Cup-final efter att ha legat under med 3-0 efter den första perioden.

Finalserien är nu kvitterad till 2-2. Nästa match spelas natten till söndag i Edmonton.

– Vi gjorde många bra saker ikväll men nu är vi nere på bäst av tre. Nu måste vi vinna en match i Edmonton. Förhoppningsvis kan vi göra det i match fem, säger Floridastjärnan Matt Tkachuk.

