NHL

Avslöjar skadan som stoppade Karlsson

Publicerad 17 juni 2026 22:21
Uffe Bodin
Uffe Bodin
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William Karlsson skadades tidigt i den femte Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes – och missade resten av serien. Nu avslöjar Vegas Golden Knights general manager Kelly McCrimmon att svensken måste opereras till en följd av smällen han fick.

William Karlsson utgick med en skada. Foto: Viaplay.
William Karlsson bröt handleden i den femte Stanley Cup-finalen. Foto: Viaplay.

Det har pekats ut som en händelse som bidrog till att vända finalserien till Carolina Hurricanes fördel. 

När William Karlsson skadades efter tacklingen från Sean Walker i den femte finalmatchen tappade Vegas Golden Knights sin kanske bäst presterande spelare – och förlorade därefter kampen om Stanley Cup.

Nu kommer också domen efter skadan. På en presskonferens under tisdagen meddelande Vegas general manager Kelly McCrimmon att den 33-årige svensken bröt handleden i match fem. Han opereras under dagen, men väntas vara tillbaka inför nästa säsong.

William Karlsson missade 68 matcher i grundserien

Det har varit en skadefylld säsong för centern från Märsta. I grundserien spelade han bara 14 av 82 matcher på grund av en underkroppsskada och missade också OS i Milano. 

Han gjorde comeback i slutspelet och svarade för nio poäng (3+6) på 15 matcher. Detta efter att ha funnit fin kemi med Mitch Marner och Brett Howden i Vegas andrakedja.

William Karlsson har ytterligare en säsong kvar på ett kontrakt som betalar honom i snitt 5,9 miljoner dollar per säsong. Veteranen har spelat för Vegas ända sedan klubben äntrade ligan 2017 och blev Stanley Cup-mästare med Golden Knights 2023.

På 752 NHL-matcher har han svarat för 453 poäng.

Source: William Karlsson @ Elite Prospects

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