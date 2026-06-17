William Karlsson bröt handleden i den femte Stanley Cup-finalen. Foto: Viaplay.

Det har pekats ut som en händelse som bidrog till att vända finalserien till Carolina Hurricanes fördel.

När William Karlsson skadades efter tacklingen från Sean Walker i den femte finalmatchen tappade Vegas Golden Knights sin kanske bäst presterande spelare – och förlorade därefter kampen om Stanley Cup.

Nu kommer också domen efter skadan. På en presskonferens under tisdagen meddelande Vegas general manager Kelly McCrimmon att den 33-årige svensken bröt handleden i match fem. Han opereras under dagen, men väntas vara tillbaka inför nästa säsong.

William Karlsson missade 68 matcher i grundserien

Det har varit en skadefylld säsong för centern från Märsta. I grundserien spelade han bara 14 av 82 matcher på grund av en underkroppsskada och missade också OS i Milano.

Han gjorde comeback i slutspelet och svarade för nio poäng (3+6) på 15 matcher. Detta efter att ha funnit fin kemi med Mitch Marner och Brett Howden i Vegas andrakedja.

William Karlsson har ytterligare en säsong kvar på ett kontrakt som betalar honom i snitt 5,9 miljoner dollar per säsong. Veteranen har spelat för Vegas ända sedan klubben äntrade ligan 2017 och blev Stanley Cup-mästare med Golden Knights 2023.

På 752 NHL-matcher har han svarat för 453 poäng.