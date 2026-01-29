Simon Holmström är återigen på väg mot en 20-målsäsong. I nattens New York-derby snodde 24-åringen rubrikerna med tre poäng.

– Han har varit en fantastisk mentor för mig, hyllar svensken kedjekamraten efter 5–2-segern.

Simon Holmström stal showen i New York-derbyt mot Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån och New York Islanders (montage).

New York Islanders har cementerat sin position som bästa lag i staden.

Siffrorna i nattens derby mot New York Rangers skrevs till 5–2 vid slutsignal, och debuterande Ondrej Palat hamnade i fokus tillsammans med en viss Simon Holmström.

Både Emil Heineman och Mika Zibanejd blev målskyttar för respektive lag, men det var forwarden från Tranås som lämnade isen med tre poäng. Ett mål och två assist, varav två kom i första perioden när Islanders klev ifrån till en 2–0-ledning. 1–0 från Palat, som Holmström assisterade till, var även tjeckens första i tröjan.

– Jag tror att jag bara byggde vidare på det jag gjort tidigare. Jag försöker bara vara stark på pucken och spela med mycket självförtroende. Det hjälper definitivt när du har de här lagkamraterna, säger Holmström och sitt spel efter matchen.

– Pageau är en av mina närmaste vänner, och jag är superglad över att ha honom här. Han har varit en fantastisk mentor för mig, och vi har alltid kul där ute. Med Lee är vi en jäkla kedja.

Hyllar Emil Heineman: ”Han har tagit stora kliv”

Emil Heineman var en ribbträff ifrån att till och med kliva av som tvåmålsskytt, men tog ändå revansch i slutet av andra.

– Han var grym. Han har spelat riktigt bra den här säsongen. Det är kul att se honom ta de här stegen. Jag har känt till honom som spelare länge och jag vet vad han har i sig, och i år har han tagit stora kliv. Det är roligt att se, hyllar Holmström sin lagkamrat.

34-årige Ondrej Palat som trejdats in från New Jersey Devils fortsatte på samma spår efter debuten intill Heineman i en förstakedja.

– Det kändes ganska bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Ju fler matcher jag spelar, desto mer bekväm blir jag. Jag tycker att vi spelade bra i den första matchen. Och med Bo Horvat och Emil Heineman… de hjälpte mig verkligen så mycket, tillsammans med hela laget, säger Palat.

Zibanejad nätade i powerplay i slutet av första perioden, men efter tre utvisningar i samma byte i andra, klev Islanders ifrån.