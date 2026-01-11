Svenskens succé – sänkte stjärnlaget

Minnesota Wild är toppat med flera superstjärnor. I natt sänkte Simon Holmström dem med två mål och en assist – varav det ena målet avgjorde matchen på övertiden. New York Islanders vann till slut med 4-3.

Simon Holmström sänkte Minnesota.

Foto: AP Photo/Bailey Hillesheim.

Simon Holmström fortsätter att jobba på i det tysta. I natt gjorde han mål för tredje matchen i följd och visar stark form. I nattens möte mot stjärnfyllda Minnesota klev han också fram rejält för sitt lag.

Det var i den andra perioden vid ställningen 2-1 till Wild som svensken gjorde kvällens första mål. Ett slagskott letade sig igenom till 2-2 och matchen var kvitterad. Ett par minuter senare klev däremot Kirill Kaprizov fram och satte 3-2. Men innan den andra akten var över svarade Islanders i numerärt underläge.

Simon Holmström till Casey Cizikas och 3-3 på tavlan.

Simon Holmström avgjorde matchen

Den tredje perioden blev sedan mållös innan Tranåssonen klev fram igen på övertiden. Drygt och en och en halv minut in satte han 4-3 på Filip Gustavsson och avslutade tillställningen.

— Jag tycker att vi har visat det hela säsongen, motståndskraften och laget vi har här. Det är ett bra lag, inget snack om det. Vi spelade defensivt större delen av matchen och gjorde ett bra jobb. Även Ilja (Sorokin), som vanligt, klev fram med några stora räddningar, säger Holmström till NHL.com.

Quinn Hughes hade tre assist i matchen. Ben Jones och Matt Boldy gjorde Minnesotas första två mål i matchen. Samtidigt som Jean-Gabriel Pageau stod för Islanders första mål.

