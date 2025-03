Simon Edvinssons roll växer: ”En enorm möjlighet”

Erik Gustafssons skada ger Simon Edvinsson en ännu större roll med Detroit Red Wings. Landsmannens frånvaro gör att ynglingen kommer att börja matchas i powerplay.

– Han har ett fantastiskt skott, och vi kommer att uppmuntra honom att använda det, säger coachen Todd McLellan till mlive.com.

Simon Edvinsson får större förtroende efter Erik Gustafssons skada. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Simon Edvinssons första säsong som ordinarie i Detroit Red Wings har till stora delar varit en framgångssaga. 22-åringen från Onsala har fått ett stort förtroende och tackat för det genom att visa att han är redo att uppfylla sin stora potential.

Nu kommer hans roll att växa ytterligare.

En skada på Erik Gustafsson, som väntas hålla honom borta fram mot slutet av grundserien, öppnar nämligen dörren för en roll i Red Wings andra powerplay-uppställning.

– Det är en enorm möjlighet, säger Edvinsson till mlive.com. Jag vill spela så mycket som möjligt, och jag känner att mina senaste matcher inte har varit så bra som de kan vara. Jag har varit lite upp och ner, så jag känner att jag behöver ta den här chansen att vara så bra jag kan och kliva fram under de sista 14 matcherna.

Simon Edvinsson levererar – utan powerplay-förtroende

Simon Edvinsson räknas inte tekniskt sett som en rookie efter att ha spelat 25 NHL-matcher under sina två första år i Nordamerika. Den här säsongen har han varit helt ordinarie i Red Wings och snittat 20.46 minuters istid per match, tredje mest bland lagets utespelare efter Moritz Seider och Ben Chiarot. Offensivt har han bidragit med sju mål och 25 poäng på 64 matcher – trots att han bara spelat drygt nio minuter i powerplay totalt under säsongen.

– Han har haft ett bra år offensivt trots att han inte fått särskilt mycket, eller ens någon, powerplay-tid sedan vi (nya tränare) kom hit, säger coachen Todd McLellan. Men han har verktygen för att styra eller leda ett powerplay från blålinjen. Han har ett fantastiskt skott, och vi kommer att uppmuntra honom att använda det. Om han ser en skottmöjlighet i powerplay vill vi att han tar den.

Med 14 matcher kvar av grundserien är Detroit Red Wings fyra poäng efter Montréal Canadiens som har den sista wild card-platsen i Eastern Conference. Simon Edvinsson och hans lagkamrater har med andra ord en väldigt viktig bortamatch mot Vegas Golden Knights natten mot söndag.