Johan Hedberg och Leksand åkte på en oväntad förlust.

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån.

Leksands IF var Hockeyallsvenskans målgladaste lag inför kvällens omgång. Dalalaget hade mäktat med 81 mål på 20 matcher och har även hela seriens poängkung i Tyler Kelleher som innan fredagens match hade gjort poäng i 16 raka matcher.

Både han och Leksand såg länge ut att gå lottlösa från Tegera Arena denna fredag.

Visby/Roma tog ledningen i den första perioden via Karl Påhlsson som styrde in sitt första mål för säsongen. Därefter följde det en sällsynt beige tillställning i Dalarna. Gästerna ställde upp med en mur framför sitt egna mål, samtidigt som Leksand snurrade runt och dribblade från utsidan.

Samtidigt som Joona Voutilainen tog alla skott från utsidan som hemmalaget hade att komma med.

Visby/Roma vann mot Leksand

Även i powerplay hade Leksand svårt att skapa de stora chanserna. Det krävdes att masarna skulle få chansen i spel fem mot tre för att det skulle ringa. August Lissel spelade fram till Tyler Kelleher som prickade in sitt 17:e mål för säsongen och förlängde sin svit.

Leksand fick sedan flera minuter till i powerplay och flera gyllene chanser att stänga matchen. Udden saknades dock hos hemmalaget och matchen gick till en förlängning. Där klev då istället Visby fram och fixade avgörandet.

Ryan Gagnier fick en chans i slottet och sköt distinkt in 2–1-målet som också blev matchavgörande.

– Jag tycker att vi är alldeles för runda i anfallszonen. Vi har ju tid men måste ta fler skott, vi letar för mycket på de perfekta lägena. I andra perioden åker vi bara runt, runt och runt. Vi måste vara rakare i spelet och ta oss in på de tuffare ytorna, säger Johan Hedberg i TV4.

