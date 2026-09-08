Simon Edvinsson väntas dyka upp på Detroits camp.

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Simon Edvinsson väntar tålmodigt på att Detroit Red Wings får ordning på vem som ska leda laget som general manager. En jakt som pågått i snart två månader, och som ställt till det rejält i NHL-svenskens förhandlingar om ett nytt kontrakt.

– Simon vill vi ha kvar, men det är lite stiltje just nu. Vi letar som bekant efter en ny general manager, kommenterade Nicklas Lidström i Expressen i mitten av augusti.

Nu menar NHL-insidern Pierre LeBrun att den 23-årige backen har för avsikt att dyka upp när campen inleds nästa vecka – även om han ännu inte har skrivit på ett nytt avtal.

Det hela är en lösning som är väldigt ovanlig i NHL då spelarna inte är försäkrade utan en ny överenskommelse på plats, åtminstone inte genom klubben. Edvinsson skulle isåfall behöva betala ur egen ficka för en sådan försäkring.

Hann börja förhandla innan Yzerman lämnade

VM-backen hann börja förhandla med Red Wings innan Steve Yzerman lämnade GM-rollen. Därefter har det hela pausats. Edvinsson är ”restricted free agent” och därmed har Detroit rätt att matcha alla bud ett ”offer sheet” kommer in, precis som Anaheim Ducks gjorde med Leo Carlsson.

"(Edvinsson) väntar tålmodigt på att situationen med Red Wings GM ska lösas innan förhandlingarna återupptas", skriver LeBrun på X.

Simon Edvinsson kommer senast från det rookiekontrakt han skrev på 2022. Förra säsongen stod han för nio mål och 16 assist över 72 framträdanden i NHL-laget.