Edvinsson, Raymond och Sandin-Pellikka tog samtliga in sig i protokollet i första perioden. Sedan föll Detroit från en 3–1-ledning till 3–4.

– Vi spelade två olika matcher, säger Red Wings tränare Todd McLellan efter mötet med Vegas.

Simon Edvinsson nätade för Detroit, men fick sedan se sitt lag rasa mot Vegas. Foto: Bildbyrån/Dan Hamilton-Imagn Images.

När Robert Thomas framtid i St. Louis diskuteras flitigt i NHL, inför fredagens deadline, har några av Detroit Red Wings spelare nämnts som möjliga byteschip. Däribland Axel Sandin-Pellikka.

Inatt var den unge backen en av flera svenskar som klev fram för sitt lag – innan ett rejält ras.

Det var Vegas Golden Knights som fick in första pucken, redan i andra minuten, men med 16.14 på klockan hade hemmalaget en stabil 3–1-ledning. Simon Edvinsson hade både nätat och spelat fram vid de två första, och DeBrincat därefter fyllt på. Lucas Raymond och Sandin-Pellikka noterades för assist, men därefter tog produktionen slut.

Från hjälte till syndabock: ”Två olika matcher”

Vegas åt sig in i matchen, och efter en mållös andraperiod spelade Rasmus Andersson fram till 2–3. Inom kort kom även 3–3 och till slut avgjorde Tomas Hertl i förlängningen. Även då stod Andersson för en framspelning. Detta i ett powerplay efter att Edvinsson dragit på sig en utvisning efter ordinarie tid.

–Vi spelade två olika matcher. Första halvlek var utmärkt. Vi var aggressiva, vi var direkta och vi fick många puckar mot nät. Under andra halvan spelade vi för mycket på diagonalen och tog oss aldrig till nätet. Man kan inte luta sig tillbaka med en tvåmålsledning, säger Red Wings tränare Todd McLellan enligt NHL.com.

För Vegas bröt segern en tre matcher lång förlustsvit.

