Är Sidney Crosby en filmare – eller ett offer? Efter den omdiskuterade utvisningen för förstärkning riktas strålkastarljuset åter mot superstjärnans rykte, och nu slår han själv tillbaka mot kritiken.

– Hitta på vad ni vill, säger en irriterad Crosby inför Penguins ödesmatch i Philadelphia i natt.

Sidney Crosby förs till utvisningsbåset efter sin embellishment-utvisning i match tre mot Philadelphia Flyers. Foto: Eric Hartline-Imagn Images

Två dagar efter Philadelphia Flyers 5–2-seger mot Pittsburgh Penguins i match 3 av deras slutspelsserie i första rundan kretsar mycket av snacket fortfarande kring Sidney Crosby och hans utvisning för förstärkning efter en hög klubba från Garnet Hathaway.

Det har varit gott om diskussioner kring domslutet – om det var rätt att Crosby fick en utvisning för förstärkning, eller om han ens förstärkte situationen från början. Penguins coach Dan Muse var upprörd över utvisningen. Men för första gången i fredags gav Crosby sin egen syn på händelsen.

– Jag vill egentligen inte gå in på det, säger Crosby till media. Det hände. Han träffade mig i ansiktet med sin klubba. Jag vet inte vad mer ni vill att jag ska säga. Hitta på vad ni vill. Det är fakta. Han kom undan med det. Bra byte.

Sidney Crosbys första utvisning för förstärkning

Förseelserna inträffade sent i den första perioden av match tre. När Crosby gled mot tekningscirkeln åkte Hathaway förbi honom samtidigt som han plockade upp sin klubba bakom sig. Oavsett om det var avsiktligt eller inte träffade Hathaways klubba Crosbys ansikte, varpå Crosby föll till isen i smärta – med en viss teatralisk touch.

Domarna valde att visa ut båda spelarna: Hathaway fick två minuter för hög klubba och Crosby två minuter för förstärkning. Som Crosby själv uttryckte det blev det ett bra “byte” för Flyers – även om Crosby, trots sina 38 år, fortsatt är Penguins viktigaste spelare, medan Hathaway är en ytter i fjärdekedjan.

Crosbys utvisning var, enligt flera källor, den första för förstärkning under hans 21 säsonger långa karriär. Det kan komma som en överraskning med tanke på att han i yngre år hade ett rykte om att filma, men ligan har också skärpt bedömningen av sådana situationer de senaste säsongerna – och Crosbys “rykte” var dessutom till viss del överdrivet i rivaliserande fans munhugg.

Penguins ligger under med 0–3 i matcher och kommer nu att försöka hålla liv i sin säsong när match fyra spelas i Philadelphia natten mot söndag.

