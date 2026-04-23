Pittsburgh rasar mot domarna: ”Sid filmar inte”

Philadelphia Flyers har ”The Battle of Pennsylvania” precis där de vill, med matchboll i hand. Pittsburgh Penguins, på andra sidan, rasar mot domarna efter att Sidney Crosby fått karriärens första (?) utvisning för filmning.

– Det blev en cirkus där ute, säger stjärnan själv efter 2–5-förlusten.

Sidney Crosby slängde sig ner på isen och fick utvisning för filmning.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Pittsburgh Penguins fick många anledningar att bli frustrerade i nattens 2–5-förlust i Stanley Cup-slutspelet. Inte minst med tanke på att Philadelphia Flyers, nu har 3–0 i serien, och chans att nolla rivalen. Argast var det dock efter en utvisning på Sidney Crosby.

Situationen uppstod sent i första perioden när Garnet Hathaway åkte förbi 38-årige stjärnan. Klubban flög upp i ansiktet på Crosby, som i sin tur föll snabbt mot isen. Båda spelare fick sedan sätta sig i utvisningsbåset, lika irriterade båda två.

Coachens ilska: ”Sid filmar inte”

För Crosby var detta, enligt The Athletics Josh Yohe, hans första utvisning för filmning/embellishment i hela karriären. Något som hans coach, Dan Muse, även poängterade efter slutsignalen.

– Vi har inte en enda (utvisning för) förstärkning på hela året. Sidney Crosby har inte haft en enda på 21 säsonger. Klubban i ansiktet på honom och de tar båda, jag håller inte alls med. Vi kom inte in i den här serien för att börja filma nu. Sid filmar inte, säger Muse till media.

Crosby själv var även oförstående till domarnas bedömning.

– Jag vet inte hur jag får utvisning för filmning. Det är svårt att förstå, säger han efter förlusten.

”Cirkus” och ”WWE”-match – enligt spelarna

I andra perioden hettade det sedan till rejält och båda utvisningsbås fylldes av spelare. En av dessa var Erik Karlsson, som senare stod för ett 2–3-mål innan Flyers klev i från.

– Det blev en cirkus där ute. Jag är inte säker på varför de bestämde sig för att sätta fem spelare i varje utvisningsbås. Ja, jag kände att det förändrade momentumet. Det tog lång tid. Uppenbarligen fick vi inte till det sen, säger Sidney Crosby om bråket intill ena målet.

Bryna Rust, som fick 2+2 vid bråket, är inne på samma spår.

– Det blev lite av en WWE-match i andra perioden. De gynnades av det, säger han efter 2–5-matchen.

Garnet Hathaway catches Sidney Crosby with a slight high stick and both players head to the penalty box.

Source: Sidney Crosby @ Elite Prospects