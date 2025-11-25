”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

2026 spås bli ett utmärkt draftår för svensk ishockey.

Enligt TSN:s draftguru Craig Button rankas sex svenskar gå i första rundan.

Marcus Nordmark, Ivar Stenberg och Viggo Björck rankas högst bland svenskarna. Foto: Bildbyrån

NHL-draften 2025 blev framgångsrik ur svensk synvinkel. Anton Frondell gick högt, som tredje spelare, och det var tre svenskar i förstarundan samt 30 blågula spelare som valdes i hela draften. Nästa års draft ser däremot ut att kunna överträffa fjolåret, åtminstone sett till topprankade svenska talanger.

När TSN-experten Craig Button släpper sin senaste draftranking spås nämligen sex svenskar gå i förstarundan av NHL-draften 2026. Det skulle i sådana fall vara en toppnotering historiskt, rekordet är nämligen sju svenskar i förstarundan vilket sattes 2009.

Det råder däremot fortfarande inga tvivel om vem som är etta på rankingen. Gavin McKenna är alltjämt överlägsen jämfört med övriga talanger och 17-åringen har beskrivits som en ”framtida superstjärna”. Även om McKenna inte har tokdominerat på college så här långt anser Button ändå att supertalangen är klart bättre än alla andra talanger och är självklar som draftetta nästa år.

Ivar Stenberg tvåa – Viggo Björck fortsätter tappa

Bakom McKenna är det fortfarande Ivar Stenberg som är tvåa. Stenbergs succé i SHL har inte gått obemärkt förbi och han är just nu på väg att bli den poängbästa svensken i SHL under sitt draftår. På 21 matcher med Frölunda under hösten har Stenberg gjort 20 poäng och Craig Button anser i nuläget att Stenberg är en lika självklar tvåa som McKenna är en självklar etta.

I tidigare draftrankingar har det alltid varit Viggo Björck som har varit den andra svensken bakom Ivar Stenberg. Men inte på Buttons nya ranking. I stället är det en annan DIF-talang, Marcus Nordmark, som gör ett jättehopp upp på rankingen och nu rankas precis utanför topp tio, som elfte spelare. Nordmark har varit dominant i Djurgårdens U20-lag samt för Småkronorna med totalt 43 poäng på 25 matcher i U20 Nationell samt internationellt den här säsongen. Han spås nu alltså gå högt i NHL-draften, trots att han fortfarande inte fått SHL-debutera med Djurgården.

Viggo Björck, som däremot är ordinarie i SHL, fortsätter att falla på rankingen och enligt Craig Button är han nu endast 22:a inför nästa års draft. Han har tidigare rankats så högt som topp fem men de senaste månaderna har Björck tappat rejält och rankas nu alltså inte ens bland de 20 största talangerna. Bland de sista valen i förstarundan återfinns tre svenskar. Button rankar HV71:s backtalang Malte Gustafsson som 26:e spelare innan MoDos succéjunior Elton Hermansson kommer på 28:e plats och Luleås backlöfte William Håkansson förgyller sedan rundan med det 32:a valet på Buttons ranking.

Utanför första rundan återfinns ytterligare två svenskar. Örebros Alexander Command, som öser in poäng i U20 Nationell, rankas som 36:e spelare medan Linköpings Oscar Holmertz kommer på 52:a plats. Även en utländsk spelare som spelar i Sverige finns med på rankingen över de 64 bästa spelarna inför NHL-draften 2026. Det är Örebros norske forwardstalang Niklas Aaram-Olsen och han rankas som 35:e spelare inför NHL-draften 2026.

Så rankas topp tio + svenskarna inför NHL-draften 2026

Gavin McKenna, fw, Penn State Univ. (NCAA) Ivar Stenberg, fw, Frölunda HC (SHL) Keaton Verhoeff, b, Univ. of North Dakota (NCAA) Juho Piiparinen, b, Tappara (Liiga) Chase Reid, b, Soo Greyhounds (OHL) Carson Carels, b, Prince George Cougars (WHL) Ethan Belchetz, fw, Windsor Spitfires (OHL) Oliver Suvanto, c, Tappara (Liiga) Tynan Lawrence, c, Muskegon Lumberjacks (USHL) Oscar Hemming, fw, Kiekko-Espoo (U20 SM-sarja)

Övriga svenskar:

11: Marcus Nordmark, fw, Djurgårdens IF (U20 Nationell)

22. Viggo Björck, c, Djurgårdens IF (SHL)

26. Malte Gustafsson, b, HV71 (U20 Nationell)

28. Elton Hermansson, fw, MoDo Hockey (U20 Nationell)

32: William Håkansson, b, Luleå HF (SHL)



36. Alexander Command, c, Örebro HK (U20 Nationell)

52. Oscar Holmertz, c, Linköping HC (U20 Nationell)

