Sergej Bobrovskij blev inte trejdad av Florida Panthers innan deadline.

Nu uppges 37-åringen i stället kunna skriva ett nytt kontrakt med mästarna.

Sergej Bobrovskij ser ut att bli kvar i Florida Panthers trots allt. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Innan trade deadline i NHL kom det rykten om att Florida Panthers skulle kunna tänka sig att släppa stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij som har storspelat på vägen till dubbla Stanley Cup-titlar de senaste åren. Bobrovksij har ett utgående kontrakt till sommaren och kan bli free agent och Florida uppgavs då vara öppna för att sälja av målvakten för att få tillgångar i utbyte för 37-åringen.

På deadline-dagen kom däremot i stället andra besked. TSN:s insider Pierre LeBrun menade att Bobrovskij i stället kan förlänga sitt kontrakt med Panthers, sedan han inte blivit trejdad av klubben.

The Panthers are currently focused on trying to re-sign Sergey Bobrovsky. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) March 6, 2026

Florida Panthers vill behålla Sergej Bobrovskij

Florida Panthers general manager Bill Zito bekräftar också att klubben vill skriva ett nytt kontrakt med veteranmålvakten.

– Sergej är en del av vår klubb och är en av våra kärnspelare. Vi vill försöka behålla honom. Jag tror att man alltid lyssnar, oavsett vad det är för spelare. När telefonen ringer svarar du för att man vet inte vad som kan hända, säger Bill Zito.

Sergej Bobrovskij kom till Florida Panthers 2019 som free agent. Han skrev då på ett kritiserat sjuårskontrakt med en årslön på tio miljoner dollar per säsong. Avtalet beskrevs länge som ett av de sämsta i NHL då Bobrovskij inte motsvarade förväntningarna under de första åren i Florida. Sedan har han däremot klivit fram med flera avgörande prestationer som legat till grund för att Florida tagit sig till tre raka Stanley Cup-finaler mellan 2023 och 2025, och vunnit de två senaste åren.

Trots att ”Bob” nu har blivit 37 år avser Florida ändå att skriva ett nytt kontrakt med den tvåfaldige Vezina-vinnaren.

– Jag vill att Sergej ska stanna här framöver. Vi ser fram emot att han ska fortsätta spela i Florida, säger Bill Zito.

Source: Sergei Bobrovski @ Elite Prospects