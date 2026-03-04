Med nattens förlust har Florida Panthers 10 poäng till slutspel. Nu kommer uppgifter om att de tvåfaldiga Stanley Cup kan släppa stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij.

”De har beslutat att vara en säljande klubb vad gäller att lyssna på UFA:s”, skriver insidern Pierre LeBrun.

Sergej Bobrovskij kan ingå i en trade inför fredagens deadline. Foto: Bildbyrån (montage).

Florida Panthers lutar mot att bli en säljande klubb inför fredagens NHL Trade Deadline.

Efter 1–5-förlusten mot New Jersey Devils, natten till onsdag (svensk tid), sitter de två senaste årens Stanley Cup-vinnare 10 poäng ifrån slutspel. Ett faktum som får insidern Pierre LeBrun att slå fast ovanstående faktum på X. Åtminstone när det kommer till att lyssna på erbjudanden för spelarna som snart blir ”unrestricted free agents”.

Vad som gör detta faktum extra anmärkningsvärda är att den listan bland annat innehåller stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij (och AJ. Greer).

Den tvåfaldige Vezina-vinnaren har en ”no-trade”-lista på 16 lag i sitt kontrak som går ut efter 2025/26, och har en lönetaksträff på tio miljoner dollar.

”Det betyder inte att han kommer att bytas, det betyder bara att Florida lyssnar”, skriver LeBrun i sitt inlägg.

37-åringe är just nu inne på sin 16:e NHL-säsong, och har över alla dessa en räddningsprocent på 91,2.

Source: Sergei Bobrovski @ Elite Prospects