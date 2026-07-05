Selännes chock: "Vansinnig summa - tappade hakan"

Leo Carlsson och Teemu Selänne - två Anaheimstjärnor. Foto: Bildbyrån.

Den stora snackisen i NHL de senaste dagarna har varit Philadelphia Flyers offer sheet, värt 870 miljoner kronor, som Leo Carlsson valde att skriva på. Ett bud som Anaheim Ducks nu har fram till fredag på sig att avgöra om man vill matcha eller inte - annars är Carlssons tid i Ducks över. Oavsett vilket blir svensken NHL:s bäst betalda spelare.

Något som chockar den finske Anaheim-legendaren Teemu Selänne.

– Jag blir såklart glad när bra spelare får bra kontrakt. Oftast har de förtjänat dem. Men jag tycker inte att Carlsson är värd en sådan lön ännu. Även om han är en väldigt bra spelare, Selänne till Iltalehti .

Selänne: "Jag tror Anaheim matchar budet"

56-åringen säger att han chockades över Philadelphias kontraktserbjudande, värt 90 miljoner dollar över de fem kommande åren.

– Det är en helt vansinnig summa. Jag tappade hakan. Jag tror att alla har tänkt "Vad i helvete är det som händer?".

– Jag tror ändå Anaheim kommer matcha budet.

Teemu Selänne spelade för Anaheim 1996 till 2001 och 2005 till 2014. Han är klubbens bäste målskytt någonsin, och tvåa när det gäller poäng och assists. Hans #8 är pensionerad av klubben sedan några år tillbaka.