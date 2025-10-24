Los Angeles vann med 3–2 efter förlängning

Adrian Kempe avgjorde för Los Angeles

Andra raka segern för Los Angeles

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Los Angeles avgöra den jämna matchen borta mot Dallas i NHL. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1). Adrian Kempe blev matchhjälte för Los Angeles med sitt mål blott 37 sekunder in i förlängningen.

I och med detta har Dallas fyra förluster i rad.

Nashville nästa för Los Angeles

Los Angeles tog ledningen efter 18.48 genom Corey Perry framspelad av Kevin Fiala och Quinton Byfield. Dallas kvitterade till 1–1 genom Jason Robertson i början av andra perioden i andra perioden.

Los Angeles gjorde 1–2 genom Cody Ceci efter 6.27. Wyatt Johnston kvitterade för Dallas tidigt i tredje perioden på pass av Roope Hintz och Mikko Rantanen. Målet var Wyatt Johnstons femte i NHL.

Stor matchhjälte för Los Angeles 37 sekunder in i förlängningen blev Adrian Kempe med det avgörande förlängningsmålet.

Dallas har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Los Angeles har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad. Det här var Los Angeles tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Dallas ligger kvar på sjunde plats och Los Angeles på sjätte plats i tabellen.

I nästa match möter Dallas Carolina hemma och Los Angeles möter Nashville borta. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 02.00.

Dallas–Los Angeles 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (18.48) Corey Perry (Kevin Fiala, Quinton Byfield).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Jason Robertson (Roope Hintz, Wyatt Johnston), 1–2 (26.27) Cody Ceci (Adrian Kempe, Alex Laferriere).

Tredje perioden: 2–2 (42.31) Wyatt Johnston (Roope Hintz, Mikko Rantanen).

Förlängning: 2–3 (60.37) Adrian Kempe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 1-1-3

Los Angeles: 2-2-1

Nästa match:

Dallas: Carolina Hurricanes, hemma, 26 oktober

Los Angeles: Nashville Predators, borta, 26 oktober