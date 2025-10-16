Svenskarna hyllas av profilen: ”Jag är imponerad”

Detroit tog sin tredje raka seger efter att ha besegrat regerande mästaren Florida Panthers med 4–1 i natt.

Då hyllas lagets svenska backpar med Simon Edvinsson och Axel Sandin-Pellikka.

– Jag är imponerad av Detroits unga backar, säger profilen Paul Bissonnette i TNT:s sändning enligt Expressen.

Simon Edvinsson och Axel Sandin-Pellikka.

Foto: Alamy

Efter en förlust i premiären mot Montreal Canadiens har Detroit Red Wings radat upp segrar.



I natt kom lagets tredje raka vinst, då man på hemmaplan besegrade regerande mästaren Florida Panthers med 4–1. I matchen hyllades hemmalagets svenska backpar med 22-årige Simon Edvinsson och 20-årige Axel Sandin-Pellikka.



– Jag är imponerad av Detroits unga backar. Titta bara på paret (Simon) Edvinsson och (Axel) Sandin-Pellika. De är inte mer än tjugo år, men spelar så moget och säkert, säger profilen Paul Bissonnette i TNT:s sändning enligt Expressen.



Sandin-Pellikka och Edvinsson har bildat backpar under säsongsinledningen och i natt loggade den sistnämnda strax under 22 minuters istid, medan Sandin-Pellikka spelade strax under 20 minuter. Edvinsson loggade fem blockerade skott, en tackling och ett skott på mål medan Sandin-Pellikka stod för två blockerade skott och två skott på mål i 4–1-segern.

Lucas Raymond kom inte till spel efter smällen i måndags

Efter en mållös förstaperiod öppnade Mason Appleton matchens målkonto tidigt i den andra perioden för Detroit, innan Patrick Kane fyllde på i powerplay halvvägs genom mittakten. Brad Marchand ordnade en reducering innan den andra perioden var över, men närmare än så kom inte Florida. I stället kunde Red Wings cementera segern via två mål i tom målbur av Mason Appleton och Michael Rasmussen.



– Vi hr spelat mycket smartare än vad vi gjorde i premiären. Vi är fortfarande aggressiva och vi har fortfarande fart. Det är fortfarande tidigt på säsongen, men det här var ett bra svar mot den regerande back-to-back-mästaren, säger Red Wings kapten Dylan Larkin till NHL.com.



Lucas Raymond kom inte till spel för Red Wings efter att han utgått i matchen mot Toronto i måndags. Han betraktas vara borta på dag-till-dag-basis med en överkroppsskada.



Detroit Red Wings – Florida Panthers 4–1

Detroit: Mason Appleton 2 (3), Patrick Kane (2), Michael Rasmussen (1).

Florida: Brad Marchand (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.