Låste in sig efter krossen: "Vi är frustrerade"

San Jose Sharks är inne i en jobbig period just nu.

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San Jose Sharks är inne i en tuff period just nu.

I natt blev laget överkört av Los Angeles Kings med 2–7 och inkasserade således sin tredje raka förlust och sin femte förlust på de sex senaste matcherna i NHL . Efter nattens kross låste spelarna in sig i omklädningsrummet för att rensa luften, rapporterar Sharks-reportern Sheng Peng .

– Vi är frustrerade och missnöjda med hur vi spelar. Vi måste blicka framåt. Det finns ingen anledning att älta det som varit, säger lagkaptenen Macklin Celebrini.

Tränaren: "Måste rannsaka mig själv"

Under lagets sex senaste matcher har Sharks släppt in 24 mål.

Totalt har man släppt in 61 mål på 17 matcher den här säsongen, vilket är tredje mest i hela ligan.

– Våra spelare vet hur vi behöver spela. Vi visar det varje dag. Men jag måste också rannsaka mig själv. När vi hamnar i sådana här situationer måste jag fundera på om det finns saker jag kan göra annorlunda. Vi får utvärdera det och sedan gå vidare, säger tränaren Ryan Warsofsky enligt The Athletic-reportern Eric Stephens .

Celebrini: "Vi måste alla, var och en, bli bättre"

Forwarden Kieffer Sherwood menar dock att ansvaret för de svaga resultaten inte ligger på Warsofsky och hans tränarstab.

– Det är inte tränarnas fel just nu. Vi vinner inte våra närkamper, vi är inte tillräckligt jobbiga att möta och vi lyckas inte skapa spel, säger Sherwood.

Macklin Celebrini fyller i:

– Vi måste alla, var och en, bli bättre.

Sharks ligger i skrivande stund på en sjätteplats i Pacific Division och har två poäng upp till en wild card-plats i den västra konferensen.



Los Angeles Kings – San Jose Sharks 7–2

Los Angeles: Adrian Kempe 3 (6), Quinton Byfield 2 (4), Erik Haula (3), Joel Armia (3).

San Jose: Macklin Celebrini (6), Ivar Stenberg (4).



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