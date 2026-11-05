Kempe hyllas – efter uppvisningen: "En av ligans bästa spelare"

Adrian Kempe slog till med ett hattrick i natt.

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Adrian Kempe fördubblade säsongens målskörd i NHL i nattens överkörning mot San Jose Sharks .

Efter att den svenske stjärnan inlett säsongen med tre mål på sina tolv inledande matcher slog Kempe i natt till med ett hattrick för sitt Los Angeles Kings i 7–2-krossen.

– Det är otroligt – skickligheten, snabbheten och skottet. När han spelar på topp är han en av ligans bästa spelare. Att ha honom i vårt lag är fantastiskt och det är en ren fröjd att se honom spela, säger lagkamraten Quinton Byfield om Kempe efter nattens show.

Femte hattricket i NHL-karriären

Kempe inledde matchens målskytte redan i sitt första byte, då han efter en minut och 23 sekunder satte 1–0 bakom Jarsolav Askarov med ett pricksäkert handledsskott på ett friläge. Innan öppningsakten var över hade Kempe utökat sin målskörd via sitt 2–0-mål, innan han i den andra perioden fullbordade sitt hattrick via sitt 5–1-mål i powerplay.

Hattricket var Kempes femte i NHL-karriären, vilket gör att han ligger på en delad fjärdeplats bland aktiva svenska NHL-spelare på listan över flest hattricks i NHL. Han delar fjärdeplatsen med Gabriel Landeskog och bara Viktor Arvidsson (sex), Mika Zibanejad (tio) och Filip Forsberg (elva) har gjort fler hattricks än Kempe bland dagens aktiva NHL-svenskar.

Inför nattens match hade Kempe gått fem raka matcher utan mål. För TNT erkänner han att den skrala målskörden har varit frustrerande under säsongsinledningen.

– Ja, litegrann. Jag har spelat tillräckligt bra och skapat tillräckligt många chanser, så det kändes bra att få göra det där första målet. Det kändes skit förra veckan. Det kändes skönt att få ett mål tidigt, säger Kempe.

Ivar Stenberg målskytt för San Jose

Förutom sina tre mål stod Kempe även för en assist i nattens storseger, vilket innebär att hans totala poängskörd nu är uppe på tolv poäng (6+6) på 13 matcher den här säsongen.

I San Jose lämnade Ivar Stenberg isen med ett mål i protokollet, då han stod för Sharks tröstmål i powerplay till 2–6 i den andra perioden. Den svenske rookien har nu gjort tio poäng på sina 17 inledande NHL-matcher.



Los Angeles Kings – San Jose Sharks 7–2

Los Angeles: Adrian Kempe 3 (6), Quinton Byfield 2 (4), Erik Haula (3), Joel Armia (3).

San Jose: Macklin Celebrini (6), Ivar Stenberg (4).



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