Samuel Jonsson har varit med under Edmonton Oilers träningsläger.

Men nu skickas den svenske succémålvakten ner till AHL av klubben.

Samuel Jonsson omplaceras av Edmonton Oilers. Foto: Bildbyrån

Efter en väldigt skadefylld säsong 2023/24 exploderade Samuel Jonsson i sin utveckling under förra säsongen i BIK Karlskoga.

Den 21-årige målvakten växte ut till ett monster på allsvensk nivå och hade 92,2 i räddningsprocent och 1,88 GAA på 24 matcher i HockeyAllsvenskan. Det var tillräckligt för att han skulle vinna pris som HockeyAllsvenskans bästa målvakt efter säsongen. Han ryktades ett tag till Färjestad i SHL men sedan stod det klart att Jonsson tar steget över till Nordamerika efter att ha skrivit på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers.

Samuel Jonsson flyttas ner till AHL av Edmonton

Samuel Jonsson har varit med under Edmonton Oilers träningsläger och även fått spela i ett par träningsmatcher med Oilers mot Calgary Flames. Men även om han har imponerat på lägret med Edmonton och fått många lovord blir han inte kvar i Oilers när NHL-starten nu närmar sig. Edmonton Oilers meddelar att Jonsson är en av flera spelare som gallras bort och omplaceras till farmarlaget Bakersfield Condors.

Han är en av flera svenska målvakter som flyttas ner till AHL då även Victor Östman (Seattle Kraken) och Jesper Vikman (Vegas Golden Knights) omplaceras. Tre svenska utespelare i form av Isak Rosén och Anton Wahlberg (Buffalo Sabres) samt Gustav Olofsson (Seattle Kraken) har också flyttats ner till farmarligan.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects