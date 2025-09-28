Isak Rosén har öst in poäng i AHL de senaste säsongerna.

Men NHL-chansen uteblir för 22-åringen – nu skickas han ner till farmarligan igen inför den nya säsongen.

Isak Rosén får inte inleda i Buffalo Sabres den här säsongen heller. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Två säsonger i rad har Isak Rosén vunnit den interna poängligan hos Rochester Americans i AHL. Men trots det får han begränsat med chanser till NHL-spel.

Nu meddelar Buffalo Sabres att Rosén inte tar plats i laget inför den nya NHL-säsongen utan han skickas i stället ner till Rochester för spel i farmarligan igen. Även tidigare Malmö-talangen Anton Wahlberg flyttas ner till AHL av Buffalo. Sedan tidigare tillhör även Noah Östlund truppen i Rochester Americans.

Isak Rosén dominerar i AHL

Isak Rosén, som är fostrad i Leksand, åkte över till Nordamerika 2022 och gjorde starka 14 mål och 37 poäng på 66 matcher som junior under sin första säsong i AHL. Säsongen 2023/24 förbättrade han sig till 20 mål och 50 poäng på 67 matcher i farmarligan. Succén gjorde att han kallades upp till NHL för första gången och fick spela sju matcher för Buffalo Sabres. Men i fjol fick han återigen inleda i AHL.

Rosén var dominant med Rochester Americans förra säsongen med 28 mål och 55 poäng på 61 matcher. Han gjorde därmed flest poäng av alla svenskar i farmarligan och endast Samuel Fagemo (29) gjorde fler mål än Rosén. Under säsongens gång fick 22-åringen göra några enstaka inhopp i NHL och han noterades för en assist på åtta matcher med Sabres. Nu får forwarden alltså ställa in sig på spel i AHL ännu en gång.

Under natten har även flera andra svenskar omplacerats till farmarligan. Målvaktstrion Samuel Jonsson (Edmonton Oilers), Jesper Vikman (Vegas Golden Knights) och Victor Östman (Seattle Kraken) har alla flyttats ner till AHL. Även svenske backen Gustav Olofsson flyttas ner till farmarlaget av Seattle.

